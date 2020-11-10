Байден предупредил американцев об "очень темной зиме"
С начала пандемии в США выявлено более 10 млн случаев COVID-19
Только за вторник, 9 ноября, зарегистрировано 66 550 новых заболевших
Умерло с начала эпидемии более 238 тыс. человек
Избранный президент США Джо Байден заявил о тяжелой ситуации в стране из-за роста количества заболевших COVID-19.
Предупреждение о предстоящей сложной зиме из-за пандемии он сделал 9 ноября после первой встречи с участниками экспертного совета, пишет Bloomberg. Данный орган будет помогать переходной администрации готовить новый национальный план по противодействию коронавирусу.
"Для борьбы с пандемией необходимы смелые действия. Нам предстоит очень темная зима. Неважно, какую партию вы поддерживаете и за кого голосовали. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если каждый будет носить маску", – сказал Байден.
По поводу разработки фармкомпанией Pfizer вакцины, продемонстрировавшей 90%-ную эффективность, избранный президент заметил, что она вряд ли будет широко применяться в ближайшие месяцы.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом страны. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Теперь он имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.