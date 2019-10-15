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15 октября • обновлено в 15:11
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"Вышли более 20 тысяч!" Ветеран АТО высмеял "проплаченные" протесты в Киеве

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Очередная акция протеста "Нет капитуляции!", которая прошла 14 октября в Киеве, собрала не 12 тысяч человек, как заявили в МВД, а более 20 тысяч.

Такие данные озвучил в эфире ObozTV ветеран АТО, участник митинга Глеб Бабич. По его мнению, количество митингующих специально преуменьшается – и это "показательный сигнал".

"До тех, к кому обращаются (участники нынешних протестов. – Ред.) это доходит со странным искривлением. Помните, как рассказывали о "проплаченных"… Кстати, вчера (14 октября. – Ред.) на Марше над этим громко издевались. Мол, видите, какие большие деньги, сколько "проплаченных" людей", – отметил Бабич.

"Но я думаю, что вчера нас услышали", – добавил он.

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Ветеран АТО предположил, что некоторые люди из окружения Владимира Зеленского пытаются держать президента в определенном вакууме.

"Т.е. ему говорят: "Вова, успокойся, это была кучка проплаченных…" Сначала нас было 4-5 тысяч, потом 10 тысяч. А говорили – что нас было 2 тысячи, потом 4 тысячи. Вчера обнародовали данные о 12 тысяч. Но там было значительно больше, чем 12, 18 и даже чем 20 тысяч", – рассказал Бабич.

По его словам, во время акции велась аэрофотосъемка, которая даст возможность установить точное число участников.

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"Но его (Зеленского. – Ред.) по-настоящему в капсулу не засовывают, т.е. информация должна доходить. И я думаю, что задумываться не просто нужно, а уже самое время…. Люди, которые там собрались, были на войне. Они знают, чем это может обернуться. Поэтому это сигнал не только властям и Зеленскому. Это сигнал обществу. Чтобы оно задумалось. И если нужно – спросило у нас. Потому что мы знаем, в чем угроза", – пояснил АТОшник.

"Вчерашние события показали, что никто не разойдется", – подчеркнул он.

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Бабич напомнил старую истину: "Если что-то выглядит как собака, лает как собака и кусает как собака – это и есть собака".

"Если определенные действия имеют признаки капитуляции – это и есть капитуляция. Ее можно называть "победой", "дипломатией", но есть признаки того, что это сдаются интересы страны, за которые step by step боролись пять с лишним лет", – сравнил он.

"Поэтому нужно будет выбирать, что делать. И говорить более конкретным языком. Хватит расплывчатых высказываний", – призвал участник войны на Донбассе.

Глеб Бабич на акции "Нет капитуляции!" в Киеве

Глеб Бабич на акции "Нет капитуляции!" в Киеве

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Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Владимир Зеленский
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Украина Киев
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