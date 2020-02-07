"Бабье лето" в ноябре: синоптик дал прогноз на осень в Украине

Погода осенью 2020-го в Украине порадует украинцев теплом, но "бабье лето" следует ожидать только в конце этого времени года.

В этом в частности убеждает народный синоптик Владимир Деркач. Его прогноз опубликовало "Полесье".

"Первый месяц осени примет от конца августа умеренное тепло днем и прохладные ночи. Но уже со середины декады сентября или даже чуть раньше удивительно хорошо потеплеет. Это тепло захватит почти всю вторую декаду и только под ее конец температура снизится. Изредка возможны кратковременные дожди", – утверждает он.

Синоптик спрогнозировал погоду на осень в Украине

По его словам, конец месяца также подарит хорошую погоду: это умеренное тепло днем, прохладные, но без заморозков ночи, и недостаток дождя.

В октябре в первые дни тоже сохранится достаточно теплая погода, но уже со середины этой декады она испортится. Начнут идти дожди, температура снизится. Однако это будет продолжаться в течение короткого времени.

По прогнозу Деркача, середина месяца будет холодной, с дождями, но не очень сильными. В последние же десять дней октября будет прохладно, ночью даже возможны заморозки или просто сильное снижение температуры. Осадки более вероятны во второй половине этой декады.

Что касается ноября, то он в начале немного побрызгает дождем, а где-то с середины первой декады придет "бабье лето".

"Это тепло захватит и первые дни второй декады. В середине месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди с переходом в снег, на 2-3 дня снизится температура. А потом снова потеплеет", – подчеркивает синоптик.

По его прогнозу, к концу последнего месяца будет наблюдаться минусовая температура ночью и изредка днем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

За прогнозом Владимира Деркача, весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

А летние месяцы, по словам синоптика, удивят украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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