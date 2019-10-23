Бабье лето не сдается: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине

В Украине в среду, 23 октября, ожидается солнечная и теплая погода. Осадков не будет до конца дня.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Теплее всего в этот день будет на западе страны. Температура прогреется до +22 градусов.

Прохладнее будет в центре – до +16…+18 градусов. На востоке температура достигнет +17…+19 градусов. На юге ожидается до +20 градусов, осадков не предвидится.

В Киеве 23 октября прогнозируют до +18 градусов. По всей территории Украины ожидается туман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине. Стало известно, когда выпадет снег.

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