Бабченко внезапно уехал из Украины и сказал, когда вернется

Российский журналист Аркадий Бабченко, который внезапно покинул Украину, заявил, что вернется в страну, "когда станет жарко".

Так он ответил на вопрос под своим постом в Facebook. При этом Бабченко уточнил, что, если бы имел возможность, не уехал бы из страны.

"Как будет жарко – так и вернусь. Куда ж без меня-то", – написал Бабченко.

Как стало известно, журналист уехал в Израиль, но по-прежнему называет Украину "своей страной".

Аркадий Бабченко уехал из Украины ФБ Аркадия Бабченко

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Бабченко уехал из Украины, стало известно в воскресенье, 3 ноября.

29 мая 2018 года сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Сам Бабченко также вышел к собравшимся на брифинг. Аркадий попросил прощения у супруги.

Утверждается, что заказчик убийства – Борис Герман – предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс и передал ему $15 тыс за непосредственное исполнение преступления.

Всего организатор преступления готовил устранение по крайней мере 30 человек в Украине по заказу российских спецслужб.

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