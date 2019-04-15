Бабченко пожизненно забанили в Facebook: что произошло

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что его пожизненно заблокировали в социальной сети Facebook.

В эфире крымскотатарского телеканала ATR он рассказал, что основной его аккаунт забанили на месяц, но сейчас он получил постоянную блокировку.

С его слов, запасная страница также заблокировали за публикацию о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Позже под бан он попал за пост о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.

"Потом мне еще сносили аккаунты, и вот пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страничку, теперь уже пожизненно. Вот офис Facebook в Варшаве, чтобы бороться с российской пропагандой, российскими fake news. Поздравляю вас, друзья мои, отличная работа", – рассказал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook удалил 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, которые имели отношение к Российской Федерации.

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