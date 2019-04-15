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Бабченко пожизненно забанили в Facebook: что произошло

3.7тЧитать материал на украинском

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что его пожизненно заблокировали в социальной сети Facebook.

В эфире крымскотатарского телеканала ATR он рассказал, что основной его аккаунт забанили на месяц, но сейчас он получил постоянную блокировку.

С его слов, запасная страница также заблокировали за публикацию о лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Позже под бан он попал за пост о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском.

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"Потом мне еще сносили аккаунты, и вот пару дней назад Facebook лишил меня права писать на мою страничку, теперь уже пожизненно. Вот офис Facebook в Варшаве, чтобы бороться с российской пропагандой, российскими fake news. Поздравляю вас, друзья мои, отличная работа", – рассказал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook удалил 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, которые имели отношение к Российской Федерации.

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Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Тег
Facebook
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Комментарии
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не человек ...гавно
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1
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Перепил Недо
Перепил Недо
Сидоров Андрей, это пробулькала поносная жижа из сортира
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0
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В Спортлото пиши тупой бандера)))
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2
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
надеюсь ему еще и въезд в ЕС запретят.
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2
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