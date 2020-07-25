Азовское море позеленело: отдыхающие пожаловались на новую проблему

На смену медузам и морским блохам на побережье Азовского моря пришли зеленые водоросли.

Как сообщает РИА Мелитополь, море позеленело в селе Приморский посад на диком пляже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтоб войти в море "на дикарях" нужно преодолеть препятствие в виде зеленой жижи. Купаться в такой воде желание сразу пропадает. Тем не менее, отдыхающих на диком пляже много", – пишет издание.

Берег выглядит неухоженным, постоянно наблюдаются горы мусора, его никто не вывозит. Свою нужду отдыхающие справляют в море.

Азовское море позеленело ria-m.tv

Азовское море позеленело ria-m.tv

Азовское море позеленело ria-m.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пляжи Азовского моря заполонили огромные медузы. А украинцы жалуются, что в воде их еще и кусают морские блохи. Ученый поясняет – основная причина в повышении температуры и загрязнении воды.

Подробнее о том, что происходит с нашими морями и реками, читайте в материале OBOZREVATEL.