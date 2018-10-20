В шаге от Томоса: какие опасности ожидают Украину и что дальше

Украина получила автокефалию, следующие шаги - создание единой поместной православной церкви и получение Томоса. В случае успеха, на территории страны может появиться огромная за своими масштабами и историей община, объединяющая миллионы украинцев. Правда, по-настоящему историческое решение нужно еще принять, а с этим, как говорят, “не все так просто”.

В чем опасности Украины перед Томосом и что ждет нас дальше - разбирался OBOZREVATEL.

Будущее в руках украинцев

11 октября Синод Вселенского патриархата принял важное решение - продолжить предоставление Украине автокефалии. Кроме того, были сняты анафемы (отлучение от церкви) с предстоятелей Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

Этим решением Константинополь дал возможность украинскому православию самостоятельно начать процесс создания единой церкви. Сейчас в стране есть три православных церкви: УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ (Украинская автокефальная). Перед вручением Томоса, Синод Вселенского патриархата должен юридически видеть перед собой единую организацию.

Именно поэтому и не было принято решение о передаче Томоса 11 октября. Согласно процедурам, религиозные деятели должны созвать отдельный Собор в Украине, который и примет решение. Ранее такую позицию обсуждали как и религиоведы, так и президент Украины Петр Порошенко.

"Мы сегодня получили автокефалию и после Собора Предстоятель Украинской Поместной Православной Церкви получит Томос. Украинские власти гарантируют соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий", - сказал он сразу после объявления решения про автокефалию.

По самым оптимистическим прогнозам, такой Собор соберется уже к концу ноября. В рамках собрания представители трех церквей должны принять решение и по избранию Предстоятеля. Известно, что к Собору уже готовы представители всех епархий УПЦ КП, от 12 до 20 епархий УПЦ МП (реальные цифры пока неизвестны), а также более 10 епархий УАПЦ.

“После того, как будет принято решение о Томосе, мы соберем Архиерейский собор из тех архиереев, которые обратились к Вселенскому Патриарху. Это все представители Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и около 10 - Московского патриархата. Они и зафиксируют, примут решение об объединении церквей”, - ранее заявлял в интервью OBOZREVATEL Патриарх УПЦ КП Филарет.

Как говорит OBOZREVATEL источник в Администрации президента, реальная дата создания единой поместной церкви в Украине - конец 2018 года. С учетом всех юридических и дипломатических церковных нюансов, страна может выйти на Томос уже в ближайшие месяцы.

Как разделят имущество

Единой позиции относительно будущего храмов, распределения общин - пока нет. Дело в том, что нынешний закон Украины четко не прописывает как и что должно быть распределено среди громад. Ясность в процесс попытался внести народный депутат от “Народного фронта” Виктор Еленский в своем проекте закона 4128.

В этой редакции государство должно признать право религиозной громады на смену подданства в случае, если такое решение было принято на собрании большинством из присутствующих. По сути, на сборах прихожане простым большинством могут решить, переходят они под крыло единой поместной церкви или нет. Правда, как, где, когда и сколько человек должны прийти на такое заседание - все же непонятно.

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Учитывая, что храмы и помещения - собственность общины, то они также вместе с прихожанами переходят под управление той или иной церкви.

Немного иную позицию высказал Патриарх УПЦ КП Филарет. Он считает, что барьер должен быть в таком случае выше.

“В тех случаях, если община разделится и две трети будет за Русскую церковь, то этот храм перейдет к РПЦ. Если же проголосуют за переход в Украинскую церковь, то храм будет принадлежать УПЦ.

Та часть, которая останется, будет иметь право на регистрацию нового устава как РПЦ, построить храм или приобрести - это уже ее право. Что касается храмов, которые находятся в собственности государства, то будет действовать такой же принцип: если две трети будут за Украинскую церковь, то имущество переходит к УПЦ и наоборот”, - заявил Филарет.

Киево-Печерская Лавра

Каким будет формат - зависит от решения трех церквей. Когда будет достигнут консенсус, в дело вступит Верховная Рада Украины. По словам собеседника в АП, Верховная Рада может пойти на радикальные шаги - принять одну из вариаций проекта закона, который бы четко признавал православную церковь. Формулировки ходят разные, вплоть до обозначения “церкви-агрессора”.

“На двух украинцев - три гетьмана”. Причем тут Москва?

Одна из основных задач нынешних трех церквей - не поругаться и прийти к обоюдному решению. Дело в том, что объединение православья вопрос сложный и деликатный.

Во-первых, важным остается вопрос - кто станет главой новой церкви. Одна из самых сильных и продвигаемых кандидатур - нынешний глава УПЦ КП Филарет. За его позицию ратуют прежде всего представители КП. В данной ситуации все зависит от количества архиереев, которые будут учавствовать в Соборе, а также предварительных договоренностей.

Филарет

Ранее о необходимости “договариваться” заявил Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.

"Никто не зовет меня, сами принимают решения и все. Решение принимают, но надо было взамен что-то дать", - прокомментировал Макарий передачу Андреевской церкви Константинополю.

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Именно важность диалога между религиозными деятелями подчеркивает собеседник OBOZREVATEL в Администрации президента.

В этом контексте активизировались представители РПЦ и России. Так, Русская православная церковь начала настоящий разрыв с Константинополем. Дело дошло до запрета на причастие в Храме Господнем. Кроме того, прихожанам РПЦ запрещено молиться на Афоне. Украина также может стать полем для религиозных манипуляций. СБУ и правоохранители уже готовятся к провокациям как со стороны ультрарадикалов, так со стороны сотрудников спецслужб России. В АП уверяют, что с ними проводится работа, а УПЦ в свою очередь ведет диалог с епархиями для подготовки единой позиции перед объединением.