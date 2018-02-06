Авто затягивало в воронку: в Крыму ливни вызвали ЧП. Фотофакт

В оккупированном Россией Симферополе ливень стал причиной скопления большого количества воды на дорогах.

Об этом сообщает сайт города Симферополя.

На одном из участков по улице Ракетной образовалась воронка, в которую вместе с водой и грязью засасывало колеса автомобилей.

"Образовалась воронка, как следствие ремонтных работ. Не только автомобили, но и люки проваливаются. Воронка засасывает. Срочно пригнали трактор. Забрасывает все камнями", – отмечали очевидцы.

Напомним, ранее оккупанты показали, что происходит с Крымским мостом.

Как писал "Обозреватель", Украина подаст в суд на Россию из-за угрозы экологической катастрофы в Крыму.