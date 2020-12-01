Аваков жестко отреагировал на угрозы украинцам венгерского происхождения: полный текст заявления

Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядяться у патриотов и представляют угрозу гражданам Украины.

Об этом сказано в заявлении министра МВД Арсена Авакова на сайте МВД по поводу видеообращения якобы патриотов с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, – это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать.

Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны.

Украина – наш общий дом. Только вместе будем сильнее", – сказано в заявлении.

Напомним, на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" грозит украинцам венгерского происхождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

На Закарпатье Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов местной ОТО, которые спели гимн Венгрии во время принятия присяги, на наличие состава преступления.