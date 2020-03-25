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25 марта • обновлено в 22:09
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Аваков: украинцев с коронавирусом смогут госпитализировать принудительно

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Украинцев, которые инфицированы коронавирусом COVID-19 и отказываются от изоляции и лечения, будут принудительно госпитализировать.

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Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 25 марта, сообщается на сайте МВД.

Аваков пригрозил инфицированным COVID-19 принудительной госпитализацией

"Сегодня Кабмин принял постановление, согласно которому, по решению главного санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом коронавирус", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он уточнил, что было несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегала из больницы, а полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации.

Аваков подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации не лишает конституционных прав, но накладывает определенные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта режим чрезвычайной ситуации ввели на территории всей Украины сроком на 30 дней. Он будет действовать до 24 апреля.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вы этих больных обнаружте сначала попробуйте, клоуны. А то системы здравоохранения нет, статистика с потолка рисуется, а они туда же, борцуны самолепленные.
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