Украинцев, которые инфицированы коронавирусом COVID-19 и отказываются от изоляции и лечения, будут принудительно госпитализировать.

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Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 25 марта, сообщается на сайте МВД.

"Сегодня Кабмин принял постановление, согласно которому, по решению главного санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом коронавирус", – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он уточнил, что было несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегала из больницы, а полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации.

Аваков подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации не лишает конституционных прав, но накладывает определенные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта режим чрезвычайной ситуации ввели на территории всей Украины сроком на 30 дней. Он будет действовать до 24 апреля.

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