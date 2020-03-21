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21 марта • обновлено в 12:45
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Мила Озеровская
Мила Озеровская
Журналист

Аваков предупредил Украину о тотальном карантине

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Министр внутрених дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что стране нужно выиграть время, чтобы болезнью не заразилось множество граждан.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!" – написал глава МВД.

"И потому тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас, и я буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", – добавил Аваков.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Он подчеркнул, что на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты, а люди должны оставаться дома на карантине. Не уволеные, не отправленные за свой счет – на карантине", – акцентировал внимание министр.

По словам Авакова, должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Скриншот видео

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция – сделать это как можно раньше", – написал он.

Также Аваков считает, что общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные же не должны выходить из дома.

"Сейчас весь мир на паузе. Все хотят дождаться того момента, когда будет разработано лекарство и вакцина! Нам также прежде всего нужно это время для того, чтобы мы могли наилучшим образом позаботиться о тех, кто уже пострадал от этого вируса. Не стоит впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету", – обратился к украинцам глава МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что Украина только начала вводить карантинные меры из-за коронавируса, но в дальнейшем их могут еще больше ужесточить.

  • Напомним, карантин в Украине ввели во всех регионах 12 марта. Тогда власти объявили, что предварительная дата его окончания – 3 апреля.

  • А источник в Офисе президента заявил, что карантин в Украине из-за кооронавируса могут продлить до 16 апреля в случае необходимости. Точно так же власть готова ввести и режим чрезвычайного положения.

  • Напомним, 19 марта советник Авакова Иван Варченко предположил, что чрезвычайное положение из-за коронавируса в Украине могут ввести уже в ближайшие дни.

  • Среди ограничительных мер он предложил комендантский час, штрафы за выход из дома, запрет выводить детей на улицу и рассчитываться наличкой и прочее.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
ну да .., тотальный карантин .. и одновременно наращивать продажу защитных средств за валюту , например , как масок в Испанию , Северная Корея отдыхает , клинические идиоты !!! )))
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
ага .. и одновременно - продажа защитных масок в Испанию , Северная Корея отдыхает , клинические идиоты ! )))
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Степчин Олег
Степчин Олег
Как бы тотальный карантин не перерос в тотальную диктатуру.
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