Пытали и избивали своих: экс-пленный "ДНР" заявил о побратимах-предателях

Экс-пленный "ДНР" Станислав Асеев заявил, что другой участник обмена – Евгений Бражников – избивал его.

Об этом освобожденный журналист и блогер заявил в интервью "Тиждень.ua". Асеев рассказал, что были заключенные, которые сотрудничали с администрацией, выполняли ее приказы, в частности, об избиении других пленников, чтобы самим избежать пыток.

Среди них, по словам журналиста, были освобожденные Бражников и Алексей Кусков: "И Бражников, и Кусков били меня лично. Последний в ноябре 2017 года отбил мне почку. Они ворвались в нашу камеру посреди ночи и переломали всех".

Бражников, как сказал он, "часто действовал по собственному усмотрению, без каких-либо приказов".

Журналист добавил, что он уже дал показания об этом в Офисе генпрокурора и Службе безопасности. Его заявление зарегистрировали.

По словам Асеева, Бражников рассказывал другим заключенным, что он "много чего может рассказать и будет полезен" в Украине: "Как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, и только военные спасли его от самосуда".

Асеев рассказывал об этом и на встрече с президентом Владимиром Зеленским: "Он позвонил главе СБУ, и там ему сказали, что занимаются Бражниковым. То есть им точно известно о преступлениях этого человека".

Станислав Асеев Аргумент

Как писал OBOZREVATEL, ранее Станислав Асеев, который вернулся в результате большого обмена, рассказал, как в 2017 году попал в руки террористов в оккупированном Донецке.

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