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25 марта • обновлено в 14:47
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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Политик Все статьи автора

Аппараты ИВЛ застряли на таможне: из-за бюрократов могут умереть люди

3.1т

Про идиотов и бюрократов во время эпидемии!

Город Днепр через ProZorro приобрёл аппараты ИВЛ, которые уже третий день стоят на таможне. Согласно постановлению Кабмина от 20 марта # 224 и приложению к нему этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС. Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу # 21 без проволочек.

Аппараты ИВЛ застряли на таможне: из-за бюрократов могут умереть люди
Аппараты ИВЛ застряли на таможне: из-за бюрократов могут умереть люди

Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией.

Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре.

Але, гараж, Шмигаль, или кто-нибудь, кто есть живой. Справку дайте!

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Автор
Геннадий Корбан Геннадий Корбан
Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Геннадия Корбана
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