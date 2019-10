Антисемитизм в Умани: посол Израиля поблагодарил Украину за быструю реакцию

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион поблагодарил власти Украины за быструю реакцию на факт проявления антисемитизма в Умани Черкасской области.

Соответствующий пост он оставил в своем Twitter, опубликовав фото.

"Мы приветствуем быструю реакцию украинских властей", – написал он.

Так, ранее израильский дипломат сообщил в своем микроблоге, что в Умани недалеко от могилы Рабби Нахмана антисемиты нарисовали граффити о наибольшем убийстве евреев в истории с изображением Адольфа Гитлера. Посол добавил к своему сообщению фото.

"Украина должна решительно осудить и привлечь виновных к ответственности", – указал Лион.

In #Uman, not far away from Rabbi Nachman's grave. #Antisemites painted a graffiti of the biggest murderer of Jews in History. #NeverAgain begins by fighting any kind of #Antisemitism as defined by @TheIHRA#Ukraine should strongly condemn and bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/6vK59IMkGp