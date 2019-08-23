Днями в Києві відбулася прес-конференція творчої групи, що працює над кінофільмом "Я-Бандера" (підтриманої Українським Культурним Фондом та іншими організаціями). Під час прес-конференції було оголошено, що головну роль в цьому фільмі зіграє Антін Мухарський (тобто автор цього листа).

Представники творчої групи неодноразово зверталися до мене з цією пропозицією, але щоразу отримували виважену та делікатну відмову. Тому для мене стало здивуванням та певним розчаруванням недотримання наших усних домовленостей й винесення мого прізвища в публічну площину без моєї згоди.

Постать Степана Андрійовича Бандери – провідника ОУН-УПА – є для мене глибоко шанованою. Ба більше того, ось вже довгі роки я є свідомим адептом та прихильником ідеології українського націоналізму. Але ця прихильність не є "карт-бланшем" для втілення мною образу Степана Бандери на екрані. Кажу це в першу чергу як професійний актор, що розуміє свою невідповідність ролі як в зовнішньому аспекті, так і в суто організаційному, оскільки моя нинішня зайнятість не дозволяє мені взяти участь у заявленому проекті.

Тому звертаюся до ВСІХ ОРГАНІЗАЦІЙ, що підтримують проект, а також до журналістів, які в подальшому висвітлюватимуть його у ЗМІ.

Антін Мухарський НЕ МАЄ ЖОДНОГО СТОСУНКУ до зйомок кінострічки "Я-Бандера", і будь-яке оприлюднення інформації про мою учать у ньому є свідомою маніпуляцією суспільною думкою.

Організаторам та мистецькій групі проекту бажаю творчого натхнення та всіляких гараздів. Дуже сподіваюся на те, що після цього листа цей вкрай неприємний для мене інцидент буде вичерпано.

З повагою та лютим мистецьким натхненням – Антін Мухарський.

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