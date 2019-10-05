Несколько лет назад был сюжет о том, как неизвестная группа спецназа, на юге оккупированной части Донецкой области, провела блестяющую операцию, в ходе которой покрошила кучу отпускников. Обычно спецы работают без шума, тихо пришли и тихо ушли. Если же целью рейда не было отправить кого-то конкретного на концерт Кобзона, то трупы, по ходу группы – не приветствуются вовсе. В идеале, все должно пройти так, чтобы противник даже не понял, что по его тылам совершала прогулку какая-то особенная группа.

Но в тот раз и шум и трупы были частью операции. Не так – много шума и много трупов. Возле одного из мест дислокации отпускников, ночью, шумно снесли какой-то блок-пост или патруль. В общем, их конечно положили, но так, чтобы те успели запросить помощь. С базы вышла усиленная группа и погналась за нападавшими. Те – отошли в заранее подготовленное место и успешно покрошили преследователей. Но смысл всего шума был в том, чтобы на базе осталось минимум личного состава, который был уже без особого шума утилизирован. Результат получился отменный, и на базе все отпускники приуныли и преследователи – тоже прилегли по обочинам дороги. Но им стало бы вдвойне обидно, что на кобзон-пати они отправились не потому, что их было решено покрошить, а из-за машинки, которая стояла на их базе. Утром, когда на место прибыли отпускники из соседней группы, они обнаружили две необычные вещи. Первая – с охраняемой стоянки исчез новейший комплекс радиоэлектронной борьбы, а вместо него красовалась надпись "Нехай щастить" или как-то так. Ну и понятно, кругом – тишина, и мертвые скосами.

Потом эта история как-то была занесена песками времени, но мы ее не забыли, поскольку без последствий история не могла пройти. Мы представляли себе, в каком направлении следует смотреть, чтобы увидеть продолжение истории и вот, очень похоже на то, что оно таки случилось.

Известно, что россияне активно использовали на Донбассе пушечное мясо разных сортов, казаки, любители "подзаработать", просто упоротые любители кого-то "помочить" и чтобы за это им ничего не было, но система управления и высокотехнологичные компоненты операции, обеспечивались кадровыми российскими военными. В частности, там активно использовались ( и сейчас используются) новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Наши военные в курсе, как это напрягало в самом начале боевых действий.

Это же узнали и американцы, которые пристально следили за ходом боевых действий. Дело в том, что к тому времени, упор действий вооруженных сил США сместился на борьбу с не регулярными боевыми группами, полу-партизанского характера. В таком варианте боевых действий, особых потребностей именно в средствах РЭБ не наблюдалось и эта сфера вооруженных сил не имела поступательного развития. Но в Украине все изменилось и стало понятно, что другие армии, в том числе и РФ – не стояли на месте и создавали как новые комплексы, так и отрабатывали тактику их применения.

Особенно заинтересовали американцев средства РЭБ россиян, которые глушили связь своего противника что нарушало координацию действий и вносило очень серьезные помехи в работу артиллерии, а вернее – в процесс наведения на цели и корректировку огня.

Какое-то время они фиксировали работу российских РЭБ, отмечая новые приемы ее применения, а в какой-то момент встал вопрос о том, чтобы внимательно изучить материальную часть новейших комплексов РЭБ, чтобы отработать контрмеры, поскольку такая техника может вынырнуть у любых потенциальных противников, начиная с КНДР и заканчивая Ираном, да и самими россиянами можно столкнуться если не в лоб, то где-то очень рядом, как это произошло в Сирии, начиная с 2015 года.

В общем, с этого момента и случилось несколько удивительных случаев дематериализации российского железа, в неизвестном направлении.

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