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5 октября • обновлено в 17:55
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Несколько российских отпускников отправилось на кобзон-пати

1.3т

Несколько лет назад был сюжет о том, как неизвестная группа спецназа, на юге оккупированной части Донецкой области, провела блестяющую операцию, в ходе которой покрошила кучу отпускников. Обычно спецы работают без шума, тихо пришли и тихо ушли. Если же целью рейда не было отправить кого-то конкретного на концерт Кобзона, то трупы, по ходу группы – не приветствуются вовсе. В идеале, все должно пройти так, чтобы противник даже не понял, что по его тылам совершала прогулку какая-то особенная группа.

Но в тот раз и шум и трупы были частью операции. Не так – много шума и много трупов. Возле одного из мест дислокации отпускников, ночью, шумно снесли какой-то блок-пост или патруль. В общем, их конечно положили, но так, чтобы те успели запросить помощь. С базы вышла усиленная группа и погналась за нападавшими. Те – отошли в заранее подготовленное место и успешно покрошили преследователей. Но смысл всего шума был в том, чтобы на базе осталось минимум личного состава, который был уже без особого шума утилизирован. Результат получился отменный, и на базе все отпускники приуныли и преследователи – тоже прилегли по обочинам дороги. Но им стало бы вдвойне обидно, что на кобзон-пати они отправились не потому, что их было решено покрошить, а из-за машинки, которая стояла на их базе. Утром, когда на место прибыли отпускники из соседней группы, они обнаружили две необычные вещи. Первая – с охраняемой стоянки исчез новейший комплекс радиоэлектронной борьбы, а вместо него красовалась надпись "Нехай щастить" или как-то так. Ну и понятно, кругом – тишина, и мертвые скосами.

Потом эта история как-то была занесена песками времени, но мы ее не забыли, поскольку без последствий история не могла пройти. Мы представляли себе, в каком направлении следует смотреть, чтобы увидеть продолжение истории и вот, очень похоже на то, что оно таки случилось.

Новости
Если украинская армия уйдет из Донбасса, люди побегут

Известно, что россияне активно использовали на Донбассе пушечное мясо разных сортов, казаки, любители "подзаработать", просто упоротые любители кого-то "помочить" и чтобы за это им ничего не было, но система управления и высокотехнологичные компоненты операции, обеспечивались кадровыми российскими военными. В частности, там активно использовались ( и сейчас используются) новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Наши военные в курсе, как это напрягало в самом начале боевых действий.

Это же узнали и американцы, которые пристально следили за ходом боевых действий. Дело в том, что к тому времени, упор действий вооруженных сил США сместился на борьбу с не регулярными боевыми группами, полу-партизанского характера. В таком варианте боевых действий, особых потребностей именно в средствах РЭБ не наблюдалось и эта сфера вооруженных сил не имела поступательного развития. Но в Украине все изменилось и стало понятно, что другие армии, в том числе и РФ – не стояли на месте и создавали как новые комплексы, так и отрабатывали тактику их применения.

Особенно заинтересовали американцев средства РЭБ россиян, которые глушили связь своего противника что нарушало координацию действий и вносило очень серьезные помехи в работу артиллерии, а вернее – в процесс наведения на цели и корректировку огня.

Какое-то время они фиксировали работу российских РЭБ, отмечая новые приемы ее применения, а в какой-то момент встал вопрос о том, чтобы внимательно изучить материальную часть новейших комплексов РЭБ, чтобы отработать контрмеры, поскольку такая техника может вынырнуть у любых потенциальных противников, начиная с КНДР и заканчивая Ираном, да и самими россиянами можно столкнуться если не в лоб, то где-то очень рядом, как это произошло в Сирии, начиная с 2015 года.

В общем, с этого момента и случилось несколько удивительных случаев дематериализации российского железа, в неизвестном направлении.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Война
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс Новости Донбасса война
Источник
Источник: defence-line.org
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Петров Иван
Петров Иван
Каждый удар украинским рылом ап стенку - 100500 мёртвых акупантаф!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Петров Иван, то, что ты недоумок, понятно и так - москаль априори розумным буты не можэ, но зачем же это еще и подчеркивать - статья об утерянных ВС РФ средств РЭБ.
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