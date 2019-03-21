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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Груз-200: все остались довольны

1.7т

БПЛА ОБСЕ обнаружил на оккупированной территории Луганской области новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Триада-2". Согласно сообщениям российской прессы в конце 2018 года, этот комплекс только планировалось поставлять в войска. То есть, фактические поставки если начались, то уже в 2019 году, и тут же этот комплекс оказался глубоко в шахте оккупированной части Луганской области, где его совершенно случайно и обнаружили шахтеры, а потом и беспилотник ОБСЕ. Причем, комплекс уже находился в 60 км западнее Луганска, в районе населенного пункта Ломоватка. Как оказалось, оружие в луганских шахтах находят намного быстрее, чем оно поступает на вооружение войск РФ.

Там же обнаружен и уже хорошо известный комплекс автоматической постановки помех Р-330Ж "Житель", смонтированный на базе грузовика КАМАЗ-4310. Сразу же прошли комментарии о том, что эта система развернута в Луганской области для борьбы со стратегическими БПЛА ВВС США, которые практически ежедневно курсируют вблизи линии разграничения и судя по характеристикам этих машин, сгребают всю оптико-электронную информацию, на расстояние в 200 км.

Возможно, это действительно так, но именно в этот день, 20 марта, состоялись первые полеты ударного БПЛА ВВС Украины "Bayraktar TB2". С учетом того, что сейчас все военные новинки почти мгновенно оказываются у линии фронта и начинают там работать, логично предположить, что и эти птички окажутся там в ближайшие дни. Возможно, именно поэтому там шахтеры и обнаружили новое железо по линии РЭБ.

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За последнее время РФ просто фонтанирует техникой этого назначения, и похоже на то, что считает ее чуть ли не панацеей для своих войск. Однако не стоит забывать о том, что любая подобная техника, как впрочем и радиолокационные станции различного назначения, прежде всего являются источниками специфического радиоизлучения, а это значит, что по сути своего назначения и способу работы они демаскируют свое место положения. И если специальный боеприпас имеет возможность наводиться именно на источник такого радиосигнала, то охотник и добыча могут легко поменяться местами.

Между прочим, совсем недавно, один из крупнейших производителей систем вооружений "Northrop Grumman" получил $322,5 млн на разработку противо-радиолокационной ракеты "AARGM-ER". Как сообщил вице-президент Northrop Grumman по оборонным электронным системам Кэри Ролстон, новая ракета будет иметь внушительную дальность, что обеспечит безопасность летчиков и повышенную летальность, обеспечиваемую развитыми возможностями новейшей системы наведения.

В общем, россияне активно используют свои системы РЭБ лишь потому, что не получают противодействия специальных средств подавления. Например, их работа в Сирии не встречает ни единого противодействия, то же самое случилось и с норвежским фрегатом, столкнувшимся с танкером потому, что ВС РФ воздействовали на сигнал GPS в этой местности, и автопилот фрегата выдал искаженную информацию, что и привело к столкновению. Норвежская сторона уже подала официальные доказательства такого воздействия. С другой стороны, российская станция РЭБ находилась на собственной территории и вряд ли можно было ожидать, что даже в случае обнаружения ее враждебной работы, фрегат подавил бы ее огнем специальных ракет.

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В условиях реальных боевых действий эти станции станут первоочередной мишенью и будут уничтожаться при первой же возможности. Для этого могут использоваться как специальные боеприпасы, так и группы спецназа, специализирующиеся именно на уничтожении такой техники.

В 2016 году, на территории оккупированного Донбасса, уже произошло нечто подобное, и мы об этом кратко писали по горячим следам, а сейчас просто напомним. В районе Старобешево, на одной из баз оккупантов была обнаружена станция РЭБ, уже неважно какой модели. В ночное время суток неустановленные группы спецназа совершили нападение на один из узлов обороны противника. Оттуда запросили подкрепления и оно выдвинулось именно с той базы, которая была целью операции. Поскольку подкрепление убедилось, что преследует диверсантов, оно сосредоточилось именно на этом мероприятии, преследуя противника. В результате, преследователя аккуратно завели в засаду, где методично и уничтожили.

Однако целью мероприятия было вытащить с базы как можно больше военнослужащих, чтобы на защите самой базы остался минимум личного состава. Основная группа зашла на территорию базы и предложила личному составу срочно уехать на родину рейсовыми автобусами. Те – категорически отказались, рассчитывая на то, что ударная группа вот-вот вернется, но которая уже догорала в безымянной посадке, а потому – попыталась оказать сопротивление, за что и была отправлена домой, но уже не рейсовыми автобусами, а чартерами "Груз-200". Как сообщали источники, неизвестная группа отработала ножами, без лишней стрельбы.

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В общем, все тогда остались довольны. Ударная группа противника, преследовавшая диверсантов, таки догнала их, как и хотела. Правда, в результате оказалась слегка мертвой, но никто не мог сказать, что им не удалось догнать противника. Россияне, которые остались на базе – уехали к родным и близким, пусть и в цинковых макинтошах, а группа спецназа спокойно собрала интересные бумаги, погрузила их в сверхсекретный комплекс РЭБ и отбыла в неизвестном направлении. Более или менее точно можно говорить лишь о конечном пункте, куда уехал российский РЭБ. Думаю, что им оказалась одна из военных баз на территории США.

Так что этими игрушками можно играть лишь там, где вам позволят это делать, а на оккупированной территории Донбасса еще несколько комплексов РЭБ были окончательно испорчены в ДТП, когда в стоящий автомобиль РЭБ, внезапно врезалась мина или ПТУР, но есть надежда, что при этом никто из российских военнослужащих сильно не пострадал, поскольку все они были пристегнуты ремнями безопасности. А если есть ремень – есть и безопасность. И напротив – мина, попавшая в этот автомобиль, или управляемая ракета – пострадали куда больше, поскольку от них ничего и не осталось. Правда и от РЭБ осталось не много, но все-таки.

Думаю, что эта добрая традиция продолжится уже с участием указанных выше ударных беспилотников, поскольку для этого они и созданы.

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости РоссииРоссияНовости Донбасса
Источник
Источник:defence-line.org
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Violet Vik
Violet Vik
Смаколик!
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Junio Van
Junio Van
Интересно, аффтар сам ржет над своими сказками? )) Хотя, рагулье схавает. Они же верят в свой укровермахт ))
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