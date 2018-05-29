"Ангел, любивший Украину": украинцев поразило убийство девочки на Донбассе

Дарья Каземирова, которая была убита во время обстрела поселка Железное Донецкой области террористами "ДНР", была настоящей патриоткой.

Об этом свидетельствуют записи девочки на странице в Facebook. Даша носила желто-голубой браслет и делилась постами об Украине.

Убийство ребенка шокировало украинцев, в Facebook появилось множество постов, связанных с гибелью Даши.

"15-летняя украинка, ученица средней школы № 7 Торецка (Донецкая область) Дарья Каземирова, погибла под обстрелом от российского снаряда... Мне кажется, что даже несмотря на реки крови, которые ежедневно льются на Донбассе, гибель этой невинной души может заставить рыдать камни. В эти глаза надо смотреть каждому - и тому, кто эту боль чувствует как свою, и тому, кто выражает глубокую обеспокоенность или безразлично отворачивается от ужасов войны", - написал журналист Юрий Бутусов.

"Стоит почитать страницу девушки в фейсбуке - это страница настоящей украинки, двуязычной, искренней и скромной, которая открывала для себя мир, ездила в Карпаты, дружила искренне со своими одноклассниками, была среди подруг, очень любила свою маму. Там немного записей, совсем немного... Потому сюда на украинский Донбасс пришли "освобождать" украинцев путинские орды, и вот так они "освобождают", убивая... Искренние соболезнования близким, как же им сейчас трудно, искренние слезы, извини, дитя... можно ли это когда-то простить? Я не смогу", - добавил он.

"Вот этого ангела сегодня не стало, ангела, который любил свою Украину... больно за каждого, особенно когда умирают дети из-за ошибок взрослых... "русский мир" без лишних слов", - написала Наталья Борисовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша готовилась к выпускному и жила у бабушки.