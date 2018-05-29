УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Ангел, любивший Украину": украинцев поразило убийство девочки на Донбассе

39.2тЧитать новость на украинском

Дарья Каземирова, которая была убита во время обстрела поселка Железное Донецкой области террористами "ДНР", была настоящей патриоткой.

Об этом свидетельствуют записи девочки на странице в Facebook. Даша носила желто-голубой браслет и делилась постами об Украине.

Убийство ребенка шокировало украинцев, в Facebook появилось множество постов, связанных с гибелью Даши.

Новости
Убийство ребенка на Донбассе: появились подробности трагедии и фото

"15-летняя украинка, ученица средней школы № 7 Торецка (Донецкая область) Дарья Каземирова, погибла под обстрелом от российского снаряда... Мне кажется, что даже несмотря на реки крови, которые ежедневно льются на Донбассе, гибель этой невинной души может заставить рыдать камни. В эти глаза надо смотреть каждому - и тому, кто эту боль чувствует как свою, и тому, кто выражает глубокую обеспокоенность или безразлично отворачивается от ужасов войны", - написал журналист Юрий Бутусов.

"Стоит почитать страницу девушки в фейсбуке - это страница настоящей украинки, двуязычной, искренней и скромной, которая открывала для себя мир, ездила в Карпаты, дружила искренне со своими одноклассниками, была среди подруг, очень любила свою маму. Там немного записей, совсем немного... Потому сюда на украинский Донбасс пришли "освобождать" украинцев путинские орды, и вот так они "освобождают", убивая... Искренние соболезнования близким, как же им сейчас трудно, искренние слезы, извини, дитя... можно ли это когда-то простить? Я не смогу", - добавил он.

"Вот этого ангела сегодня не стало, ангела, который любил свою Украину... больно за каждого, особенно когда умирают дети из-за ошибок взрослых... "русский мир" без лишних слов", - написала Наталья Борисовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даша готовилась к выпускному и жила у бабушки.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
27
1
Смешно
0
Интересно
205
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Очень прискорбно,что погибла эта девчушка!Каких бы политических взглядов она не придерживалась,она еще ребенок!Только вот что-то я не видел ни одного скорбного поста, от того же Бутусова,о детях погибших на территории ЛНР и ДНР от рук "вызволытэлив"!Там-не дети?О них печалиться не надо?Это личинки колорадов???Пидоры-вы хохложопые!!!
Ответить
0
0
Тимофеев Олег
Тимофеев Олег
Итак, 14 февраля Янукович подписал соглашение, совместно с Яценюком, Кличко, Тягнибоком, Франк-Вальтер Штайнмайером, Сикорским, Эриком Фурнье, согласно которому уже через пол года должны были состояться перевыборы, возращена парламентская Конституция 2004 года. Но, произошел государственный переворот, хотя спокойно могли переизбрать Януковича на того же Порашенко. не было бы войны на Донбассе, Крым бы был в составе Украины и все мирно, чинно, без падения экономики. Вместо того, чтобы мирно решить проблемы, хунта направила войска на Донбасс. Зачем? Хотели силой заставить, принудительно, тех кто был против госпереворота? На ком ответственность за смерти граждан Украины? Кто подстрекал, кому это было выгодно, с помощью кого это делалось? Вот тот и виновник в смерти этой девочки и еще десятков тысяч граждан Украины.
Ответить
0
0

Наши блоги