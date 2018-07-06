Русская церковь возникла незаконно - Зубов

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. У Украины есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - заявил президент Порошенко.

С просьбой поделиться своим мнением на тему "первородства" OBOZREVATEL обратился к российскому историку и политическому деятелю Андрею Зубову.

Он ответил на вопрос о том, какую церковь можно считать "матерью" Русской церкви, а также оценил шансы предоставления православной церкви в Украине статуса автокефальной.

Андрей Зубов Google Images

- Президент Порошенко сказал, что Украина была матерью для русской православной церкви. Можете ли вы прокомментировать это утверждение?

- Это не вполне корректная фраза, поскольку в то время, когда церковь Киевской митрополии была действительно материнской, понятия Украины еще не существовало.

Тогда существовало единое понятие Древней Руси. Потом оно разделилось. С конца XIII – начала XIV века начали употреблять понятие Малая Русь – Украина, и Великая Русь – то, что потом стало Московским государством.

В этом смысле говорить о том, что Украина является матерью по отношению к российской церкви не совсем корректно. Но вполне можно сказать, что Киевская митрополия – материнская в отношении всей русской церкви. Потому что первым митрополитом был митрополит Киевский, которого в Киев присылал Константинополь вплоть до XVII века.

И только потом возникла Московская митрополия, независимая от Киева. Причем, она возникла незаконно. Московская митрополия окончательно отделилась от Киевской в середине XV века при митрополите Ионе, в 1459 году.

Это была так называемая самопровозглашенная автокефалия, которая была незаконной.

В этом смысле, разумеется, материнской церковью является Киевская церковь. В Новгороде, втором по значению городе Киевской Руси, была епископия, а митрополия была все-таки в Киеве.

- Вы знаете, что в Константинополе решается вопрос о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине. Каков ваш прогноз на этот счет?

- Я пока не в курсе, надо смотреть документы. Поэтому я не могу здесь что-либо сказать.

Но на самом деле это не так просто.

- Вы считаете, что Константинополь не может принять такое решение?

- Он может принять такое решение, но оно неоднозначно.

- С точки зрения церковных канонов?

- Да, и даже с точки зрения канонов. Потому что де-факто на протяжении 300 лет, с конца XVII века, Константинополь признавал Украинскую церковь частью Русской церкви. Это было по умолчанию.

Подобный принцип работает и в юридической практике. Когда кто-то владеет какой-то собственностью и потенциальный собственник не возмущается, эта собственность считается юридически корректно принадлежащей новому собственнику.

Хотя формально юридически Константинополь действительно сохраняет право дарования автокефалии. Именно Украинской церкви, именно потому, что были проблемы при переходе в Московскую патриархию в конце XVII века.

Это очень сложный вопрос. Здесь надо вести тонкую игру, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Но посмотрим, как будет. Ни я, ни вы не решаем эти проблемы. Мы можем только наблюдать.