Андреевскую церковь передали Константинополю: что это значит

Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриарху.

За соответствующий законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№9208) со второй попытки проголосовали 237 народных депутатов, при минимально необходимых 226.

Подразумевается, что храм станет местом, где будут проходить службы божьи Вселенского Патриархата.

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко. По его словам, ранее данный вопрос был согласован с украинскими церковными иерархами.

Решение носит символический характер в связи с решением Константинополя восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве. При этом Андреевская церковь остается в собственности украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, о снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.