МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Андреевскую церковь передали Константинополю: что это значит

82.3тЧитать материал на украинском

Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому Патриарху.

За соответствующий законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№9208) со второй попытки проголосовали 237 народных депутатов, при минимально необходимых 226.

Подразумевается, что храм станет местом, где будут проходить службы божьи Вселенского Патриархата.

Новости
В России пригрозили Украине гражданской войной из-за Томоса
Андреевскую церковь передали Константинополю: что это значит

Законопроект был внесен в парламент президентом Петром Порошенко. По его словам, ранее данный вопрос был согласован с украинскими церковными иерархами.

Решение носит символический характер в связи с решением Константинополя восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве. При этом Андреевская церковь остается в собственности украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, о снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаКиев
Объекты
Верховная Рада УкраиныКонстантинопольский патриархат
Поделиться в Facebook
146
Комментарии
105
69
Смешно
195
Интересно
68
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соболева Марина
Соболева Марина
позорники ! разбазаривают неньку ....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Centurion Darksome
Centurion Darksome
Вигнати всіх московських попів-бісів з цього святого храму..Нехай,наші батюшки освятят духовно ,цей Божий храм своїми молитвами..Очистят його від московсько-попівської нечесті !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Придется потом отмаливать от бесов это здание, когда все их выгонят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Centurion Darksome
Centurion Darksome
Нагульнов Макар, потом ,уже не "придется"..Дурень!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги