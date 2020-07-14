Алкорейды, аресты и тюрьма: как за границей борются с пьяными водителями и чему поучиться Украине

В последнее время в Украине увеличилось количество смертельных ДТП, совершенных по причине управления авто в нетрезвом виде. Одна из последних подобных аварий под Киевом унесла жизни двоих детей и их родителей, за еще одного ребенка борются врачи.

На трагедию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, призвав нардепов ужесточить наказание для пьяных водителей вплоть до пожизненного заключения. При этом в начале июля украинский глава сам отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

В других же странах мира стараются как можно жестче реагировать на пьяное вождение, и не только с помощью драконовских штрафов, но и рейдов для выявления водителей "под мухой" и недопущения вероятных трагических ДТП. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL.

Алкорейды

По всей Европе существует практика проведения правоохранителями рейдов по выявлению нетрезвых водителей.

Например, в Эстонии дорожная полиция может внезапно остановить поток движения на популярных дорогах и проверить каждого водителя. Если в крови какого-либо из них обнаружат алкоголь, его просят выйти из автомобиля для составления протокола, а транспортное средство тут же уберут на стоянку.

Проверке подвергают абсолютно всех участников дорожного движения, неважно, будет ли это общественный транспорт, военный или служебный.

Рейд на выявление пьяных водителей в Эстонии "Автоцентр"

Такая же схема действует и в Польше. В Республике полиция регулярно устраивает разного рода рейды на дорогах, проверяя водителей.

В Варшаве, например, правоохранители могут в субботу утром установить посты на одном из главных мостов столицы и проверять абсолютно каждого водителя. Проверка одного автомобиля длится меньше минуты, при этом такие профилактические акции имеют свой результат: на фоне водителей из других европейских стран поляки – одни из самых трезвых.

Алкорейды популярны и в Германии, патрули стоят на ярко освещенных площадках и за раз останавливаютпо несколько машин, при этом, не объясняя причину остановки, предлагают пройти проверку на наличие в организме алкоголя или наркотиков.

Алкорейд в Германии DW

Процедура проверки занимает всего несколько секунд. В свою очередь, водитель в праве отказаться пройти контроль, но в таком случае его просто увезут в ближайший участок, где возьмут анализ крови.

Если водитель оказывается выпившим, в зависимости от количества выявлено алкоголя в крови составляется акт об административном правонарушении либо о совершении уголовного преступлении, затем у него изымают права.

Кстати, на алкогольное опьянение проверяют не только водителей авто, но и велосипедистов. Если содержание спиртного в их крови превысит 1,6, им также грозит лишение водительских прав.

Проверка на наличие запрещенных веществ в организме водителя в Германии DW

А вот в Ирландии, например, полицейский не может остановить машину из движущегося потока без основания. Но если нарушение было, и у правоохранителя есть подозрения, проверить водителя на алкоголь можно без предварительного составления акта с помощью портативного ингаляторного алкотестера.

В случае отказа или сопротивления водитель автоматически считается нарушителем закона, дорожный инспектор имеет право без ордера арестовать его.

В США полицейский может остановить вас за любое нарушение правил дорожного движения, неважно, насколько оно серьезное. Если офицер увидит открытую емкость с алкоголем или даже почувствует запах спиртного, вас могут попросить пройти тест на содержание алкоголя.

Вы можете отказаться, но такое решение будет являться основанием для немедленного ареста и приостановления действия водительского удостоверения. В итоге, тест вы будете проходить, сидя в тюремной камере.

Остановка авто полицией США

В Швеции и Финляндии тоже устраивают рейды для выявления нетрезвых водителей. В случае поимки нарушителя у него забирают права, но в обеих странах есть альтернатива – установка системы Alсolock. Она не позволит завести автомобиль, если водитель не пройдет тест на алкоголь.

Власти считают это одним из самых эффективных методов борьбы с нетрезвым вождением, а в Швеции ставят перед собой цель оснастить такой системой все автомобили без исключения.

Штрафы и уголовка

В мире установлены разные наказания за вождение авто в нетрезвом виде. Часто совмещается административное и уголовное наказание. Все зависит от того, насколько водитель был пьян и в который раз нарушает закон.

Например, за вождение в нетрезвом виде в США водителя ждет заключение от 6 месяцев до года и лишение водительских прав, но только если это первое нарушение. Если водитель попадается полицейским второй раз в течение десяти лет, штраф может доходить до 5000 долларов, в третий – до 10 000 долларов.

В США нетрезвого водителя ждет заключение от 6 месяцев до года

В Германии, как и почти во всех странах Западной Европы, допустимый уровень алкоголя в крови водителя должен быть не выше 0,5 промилле. Штраф за езду в нетрезвом виде там составляет 500 евро, второе нарушение обойдется в 1000 евро, а на третий раз придется выложить 3000 евро.

А вот в таких странах Европы, как Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия, алкоголя в крови водителя вообще быть не должно, а штраф при вождении в нетрезвом виде составит от 200 до 470 евро. В соседних Латвии, Беларуси и Польше управлять авто выпившим также уголовно наказуемо.

В Италии и Испании предусмотрены огромные штрафы, а за повторные или особо грубые нарушения могут посадить сроком до 2 лет. В Эстонии ДТП, совершенное в пьяном виде, наказывается сроком от трех до двенадцати лет тюрьмы.

В Швеции минимальный штраф предусмотрен на уровне, соответствующем сумме, которую водитель зарабатывает за 40 дней, либо лишение свободы на срок до шести месяцев. В случае с содержанием алкоголя в крови на уровне более 1,0 промилле водителю уже грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В Швеции пьяного водителя ждут большие штрафы или лишение свободы на срок до двух лет

Что в Украине

С 1 июля в нашей стране вождение в нетрезвом виде стало приравниваться к уголовному проступку. Но 17 июня Верховная Рада приняла законопроект №3314, которым возвращается административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 2 июля президент подписал документ, и изменения вступили в силу.

Сейчас в Украине пьянство за рулем наказывается штрафом 17-34 тыс. грн и 51 тыс. грн в случае повторного нарушения.

После трагической ДТП под Киевом народные депутаты все же поддержали в первом чтении законопроект №2695 об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Однако новый документ не повышает штрафы за пьяное вождение, а только дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток и лишать прав сроком от 3 до 10 лет.

Согласно данным главы МВД Арсена Авакова, которые он озвучил на заседании парламента, в течение шести месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 ДТП, в которых погибли 1482 человека и 13 909 получили травмы.

В Украине увеличивается количество ДТП

Из них 2110 аварий совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В результате 50 человек погибли, а 857 травмированы.

Учитывая печальную статистику, OBOZREVATEL призывает народных депутатов прировнять совершение ДТП в нетрезвом виде, которое повлекло смерть людей, к умышленному убийству!