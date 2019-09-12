Мы тут недавно обсуждали, как быстро в связи с глобальным "примирением" изменится риторика паребриковых СМИ - исчезнут ли "хунта", "укрофашисты" и прочие "каратели с распятыми мальчиками".
Заметили даже, что х@ло перед обменом на каком-то форуме по Дальнему Востоку сказал "в Украине". "В" - как бы "прогресс", о переможенька.
Вот эта вот общая тенденция "миротворцев" - от Макрона (у которого выборы через полтора года, а рейтинги упали ниже плинтуса, поэтому он решил из себя корчить великого примирителя) до министра обороны США Марка Эспера, который буквально недавно выдал: "Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна" - ах-ха-ха, "нормальная".
Страна-террорист, которая ведет сразу несколько войн - в Украине, в Сирии и отжимает себе что-то даже в Центральной Африке, поддерживает все сепаратистские движи в ЕС, спонсирует всех ублюдков, способных разрушить все, травит новичком всех неугодных и сажает своих жителей пачками за невинные протесты за право идти на выборы.
Короче, когда я читаю новости в западных СМИ вроде "Russian police carry out mass raids against opposition activists" - "Российская полиция проводит массовые рейды против активистов оппозиции", я не могу не радоваться. Извините. Сразу же понятно, что "нормальной" эта страна не станет НИКОГДА.
Пока не распадется на шматки, конечно.
Наблюдаем дальше за фарсом "примирителей".
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