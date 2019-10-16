Ищет весь горсовет: украинский чиновник спасал друзей на озере, но не смог доплыть до берега

На Волыни четвертые сутки ищут пропавшего чиновника Луцкого городского совета Алексея Веремийчика.

35-летний мужчина пропал во время рыбалки с друзьями. Из-за непогоды их легкая лодка перевернулась, и они оказались в холодной воде. Алексей Веремийчик решил плыть к берегу, чтобы позвать кого-то на помощь. В результате друзей нашли и спасли, а вот Алексея до сих пор ищут.

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Лодка рыбаков перевернулась

Директор департамента молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик 12 октября вместе с друзьями – Сергеем Омельянчуком, Александром Грановским и Иваном Дишко – отправились на рыбалку на озеро Любязь. Это огромное озеро и во время сильного ветра на поверхности поднялись волны, которые перевернули легкую лодку.

Пропавший чиновник Алексей Веремийчик Facebook Алексея Веремийчика

Мужчины оказались в воде. Они держались за лодку, начали паниковать. И Алексей решил самостоятельно плыть к берегу и найти помощь. Оставшиеся звали на помощь, их услышали другие рыбаки и спасли. "Скорая" забрала мужчин с переохлаждением в больницу. А вот Алексея до сих пор отыскать не могут.

Тонувших в озере мужчин заметили рыбаки

Спасенные рыбаки

Алексей Веремийчик с супругой и дочкой Facebook Алексея Веремийчика

Facebook Алексея Веремийчика

Я уже устала у них просить

Супруга пропавшего Анна Веремийчик участвует в поисках мужа. "Конечно, нам помогают и местные спасатели, и полиция. Но их тут мало. Мы каждый день собираем друзей, тех, кто знает Алексея, и на шести машинах едем сюда. Но людей очень мало! Озеро огромное, нам нужно прочесать весь берег, искать в камышах, возможно, он где-то там без сознания! Нам очень мало помогает Луцкий городской совет, где муж несколько лет работает, он столько сделал для Луцка. А сейчас помощь нужна ему. Помогают только те, с кем он работал непосредственно. У городской власти ведь есть больше возможностей, я уже устала у них просить. Нам нужен свет, потому что солнце садится рано, и мы как мыши тут в темноте пытаемся проводить поиски. Нам нужны люди, много людей, ведь время идет", – умоляет о помощи Анна.

Поиски пропавшего Алексея на озере продолжаются уже с 12 октября Волинь post

Волинь post

Сейчас к поиску подключился вертолет, он должен облететь территорию. По словам Анны, есть и дроны, летал небольшой самолет. Работают водолазы, которые осматривают дно с помощью тралов. Также по озеру прошли с эхолотом.

Заместитель главы горсовета Луцка Константин Петрочук говорит, что городские власти делают все возможное и даже больше, чтобы помочь отыскать коллегу. "Он не просто наш сотрудник, он наш друг и член нашей семьи. В первый же вечер после того, как стало известно о ЧП, я лично вместе с Анной выехал на место. Был там до самого утра. В первые дни подключились к поискам до 150 человек - Госслужба ЧС три группы там работают, Нацгвардия, волонтеры, коллеги, друзья, кинологи. Идут четвертые сутки, там сейчас намного меньше людей, но мы уже не раз все обошли вокруг. Теперь работа идет на самом озере, мы взяли катер и выехали туда в понедельник. Там водолазы работают, облетал самолет, сегодня вертолет", – говорит Петрочук.

Искали не в том месте

Но главная проблема в том, что дно озера очень илистое и видимость не более полуметра. К тому же первые двое суток на озере были большие волны, которые затрудняли видимость.

По словам Анны, два дня они потратили на то, чтобы искать Алексея с одной стороны озера. "Но когда я села и просмотрела их последние фото, проанализировала показания спасшихся друзей, то поняла, что они не совпадают. Они несколько раз выходили на воду, с разных мест. И искать нужно и с другой стороны озера. Мы потратили много времени", - расстраивается Анна.

Спасатели обследуют дно озера Волинь post

К поискам подключился самолет Волинь post

Волинь post

Спасшиеся друзья Алексея были в больнице, сейчас они выписаны и их жизни ничего не угрожает. Но супруга Алексея возмущается, что мужчины не подключаются к поиску пропавшего, который, по сути, хотел их спасти.

Facebook Анны Веремийчик

Правда супруга одного из рыбаков, Александра Грановского, Елена, написала, что муж лечится после того как час провел в холодной воде.

Facebook Анны Веремийчик

"Он лечится от последствий переохлаждения. Я медик и понимаю, какие могут быть последствия этой трагедии. Анечка, простите, что его сегодня нет с вами. На то есть веские причины", - написала Елена в соцсети.

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