Контр-адмирала Алексея Неижпапу в четверг, 11 июня, назначили командующим Военно-Морских сил ВС Украины.

Соответствующий указ № 217/2020 подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте ОП.

Ранее на должности командующего ВМС ВСУ находился адмирал Игорь Воронченко.

Алексей Неижпапа стал командующим Военно-Морских сил Пресс-служба Офиса президента

В Офисе президента отметили, что Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году он окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году – Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень), в 2015-м – Национальный университет обороны Украины.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

С апреля 2020-го Алексей Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата к командиру бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады.

Неижпапа неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Указ о назначении нового командующего ВМС Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ заявляли, что Алексея Неижпапу якобы продвигает на должность командующего российский олигарх Павел Фукс.

Игорь Воронченко до этого подтвердил, что ему предложили новую должность в Минобороны Украины.

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