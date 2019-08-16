Готы – древнегерманский союз племен, который сыграл важную роль в истории Европы, среднего и нижнего Поднепровья, Приазовья, Крыма со второго до шестого века, а на самом полуострове вплоть до конца 15-го ст.

По происхождению готы с юга Скандинавии (Швеции), а во втором веке н.э., переплыв Балтику, они высаживаются в устье Вислы с целью переселения на новые пространства, которые их манили более благоприятным климатом и плодородием земель. Их целью были современная правобережная и южная Украина, территория современной Молдовы и придунайской Румынии.

В третьем веке н.э. готы делятся на две ветви : восточную – остготы, и западную – вестготы. Вестготы уходят за Дунай и начинают там теснить римлян, а остготы поселяются на обширных пространствах современной Украины и создают свое государство Оюм, восточной границей которого был Днепр, южной – Черноморское побережье от устья Дуная до Днепра, а северной - Пинские (белорусские) болота. Столицей государства стал город Дармстад. Большинство историков считает его размещение было где-то на правом береге среднего течения Днепра, не исключено, что это был даже Киев, однако точных данных подтвержденных археологическими материалами так и не было установлено. При этом часть готов зашла на Крымский полуостров, а одна группа готских племен пошла в Приазовские степи.

На территории современной Украины остготы сумели подчинить себе местное население. Что касается северной, центральной и западной части Украины, то это были славяне – склавины и анты, которые проиграли в битве с пришельцами. Готы казнили славянских вождей во главе с князем Божем и членами его правящей династии. На юге готы подчинили местное ираноязычное население, полностью рассеяв потомков скифов - сарматов.

Славяне ждали момента, чтобы сбросить с себя готское господство. И такой исторический случай представился : с азиатских степей в Европу двигалась дикая тюркоязычная орда – гунны, которая все сметала на своем пути. Гунны вместе со славянами-антами громят готов в 375 году н.э., которые вынуждены были убираться с захваченных в Поднепровье земель. Восточные готы переходят на территорию Фракии (Болгария) и Македонии, где временно остаются на проживание под Византийским контролем. Здесь они принимают христианство в форме арианства, а готские епископы на базе разговорного наречия германского языка создают свою письменность.

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На территории современной Украины готы оставляют больше всего следов Вельбарской материальной культуры на Волыни, севере Львовской и Винницкой областях. Часть остготов решила не выходить из Крыма и осталась там навсегда, выбрав для проживания менее доступные для кочевников Крымские горы с акцентом на западную и южную часть (от Херсонеса до Судака).

В 410 году н.э. западные готы (вестготы), которые жили вдоль северного берега Дуная, под натиском тех же гуннов вынужденно мигрируют на запад, и под предводительством своего короля Аллариха захватывают и разрушают Рим, а потом вторгаются в Галлию (Франция) и Испанию. На юго-западе Франции вестготы создают собственное Аквитанское королевство. В 451 году вестготы уже вместе с римлянами останавливают продвижение гуннов в битве на Каталунских полях (Шампань). В 463 г. вестготы захватывают часть Испании, а остготы приблизительно в это время переселяются на западные Балканы (Иллирию) и северную Италию. В середине 6-го века византийский император вместе со славянами - антами разбивает остготов во время Готской войны (536-555 гг.). Вот тогда анты, наконец, решили, что окончательно рассчитались с остготами за их притеснения в Поднепровье 200 лет назад. Уничтожив готов на Балканах, туда, на освободившиеся территории, устремляются многочисленные племена славян с территории Украины.

Дольше всего готы сохранились как народ в Крыму. Проживая в Крымских горах, они сумели себя отстоять во времена гуннского нашествия, прихода хазар, печенегов и половцев. Они потом стали добрыми соседями крымских татар, и создали свое государство – христианское княжество Феодоро, которое просуществовало 150 лет. Местные готы были не арианами, как их братья остготы, а христианами византийского обряда. Если быть точным, то в государстве Феодоро готы не были в большинстве, здесь проживали также большие общины православных греков и армян. Крымские готы враждовали с генуэзцами, которые в это время захватили южное побережье Крыма, однако эта борьба прекратилась после прихода турок, которые вначале разбили генуэзцев, а потом и княжество Феодоро в 1475 году. Так закончилась готская история в Крыму.

Несмотря на уход готов с исторической арены, память о них надолго осталась в Европе. Многие народы, включая украинский, впитали в себя готские гены. После популярного на европейском континенте римского стиля приходит готика, которая была господствующей в Европе в следующие 700 лет. Приход готов в регион Вислы и Днепра разделил славян в 3-м веке н.э. на западных – венеды (Польша) и восточных – анты и склавины (Украина).

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