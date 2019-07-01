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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Украинцы, извините, дорогие, но так получилось...

11.4т

Я всегда был евроспектиком и считал, что в едином виде или в сепаратном, но Европа, себя исчерпала. То есть - там классно жить, там красивая атмосфера, еда, обычаи, улицы и история. Но это прошлое, а нового минимум. А сколько можно жить прошлым - поверьте, недолго. И также надо ясно ощущать, что старики, а Европа-старушка, не хотят никаких резких движений и потрясений. Им проще выписать чек, чем воевать.

Потому, капитуляция Европы перед Путиным - глубоко закономерна. Как и закономерен выход Британии из ЕС- англичане единственные, кто не хочет быть частью этого колхоза.

Также, и это суровая реальность, которую все должны понять - западная Европа, не будет терять серьёзные деньги из-за стран на востоке Европы, которые не могут возместить им потери от исчезновения русского бизнеса. Восточная Европа, самая отсталая часть континента и никаких рычагов давления, в виде экономики или политики на западные страны, просто не имеет. Русские же, используя свои минеральные ресурсы, могут очень серьёзно интриговать, подкупать и просто тупо шантажировать целые пласты западного населения.

А дальше всё просто и не надо разводить длинные базары о ценностях и морали. К сожалению, но русская угроза, что Европа будет топить дровами, если не пойдёт на встречу - хорошо сработала. Плюс, русские богатые пьяницы прожигают миллиарды на курортах и в казино. Плюс покупают супер дорогие яхты и самолёты, недвижимость и предметы интерьера. Могут себе позволить немыслимо китчевую жизнь за границей, при этом лицемерно говоря, что они русские патриоты. А деньги, как бы по-хорошему это сказать, не пахнут. Особенно для мелких буржуа.

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Им куда интереснее продать целый прилавок часов Ролекс какому-то свихнувшемуся русского алкашу из окружения Путина, чем заморачиваться проблемой, "а чей же всё таки Крым???". И увещевания, что к ним это тоже придёт - не работало, не работает и работать не будет.

Работает только одно - реальная мощь. Может, скажем Латвия? поставить на колени Францию или Италию? Если может, тогда и только тогда, голос Латвии будет звучать грозно и его услышат. А если не может, то значит ваше место под номером тридесятым. Может ли Украина заменить русский газ и нефть в Европе и создать условия для западного бизнеса лучше? чем Россия? Если может, то Киев на коне. А если не может, то кого интересуют обиженные, непонятно кто?

Я тут недавно говорил с несколькими американскими инвесторами на ланче, куда меня позвали. Приятные люди, без лицемерия. И они просто говорят, что Сименс вкладывает лишние 10% в свои расходы в России, чисто на заносы и откаты. То есть у них есть русский консультант, который служит связным между компанией и русскими официальными лицами от правительства до местного полицейского. И каждому, сообразно его рангу, выписывается чек или дарится подарок, что и обеспечивает безпроблемный бизнес. Единственное, что им мешает - это прежде всего грозные окрики из Вашингтона, если они есть и возможность потерять западные контракты. Когда я спросил про Украину - их ответ был: там слишком сложно разобраться, слишком много разных центров власти помимо Киева и потому взятки приобретают характер не-подсчитываемых. То есть заложить их в бюджет они или не могут? или боятся. Плюс война, плюс нежелание столкнуться с русской гневной реакцией, плюс русский бизнес тупо больше и дороже, чем любой украинский. Потому, извини дорогой, но так получилось...

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Опять-таки все обиженные, взывающие к совести, говорящие о законе и демократии - никого по сути не волнуют. Пока в Европе не будет серьёзных, анти-русско настроенных политиков, ничего не изменится. А в ЕС тем более они никого не ждут, принимать не хотят, платить не желают - зачем им ещё нахлебники. Это их фразы, а не мои.

Таким образом смысл в одном - в Европе и даже мире, устали от украинских проблем и препон на пути их бизнеса. Потому ищут пути их отменить или обойти. И этот процесс остановить невозможно, так как у Украины нет тех самых рычагов или денег, переиграть партию в свою пользу.

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Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
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Johnson Peter
Johnson Peter
За цією логікою Північна Корея нікого тим більше не повинна хвилювати, однак Трамп як хлопчик тішитися що зміг пройти 20 кроків по її території. Сірія Європу теж не хвилювала доки 2 мільйони мігрантів не вирушили в дорогу. Українська дипломатія повинна втовкмачити Європі що без бою Росії не здасться, а велике війна принесе Європі такі проблеми, що мало не буде. Так що автор помиляється що Україна Європі не потрібна, потрібна ще й як - демократична і сильна. Відносне затишшя оманливе і тимчасове. При Пороху це вдавалось донести до бюргерів, але автарскаму цеху студії Квартал поки це по барабану, мають надію що може якось само все вирішиться.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
скакать,скакать и никаких хвастей!
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Много букв,а смысл краток-осточертел чемодан без ручки...вкраина,гуд бай....
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