Активисты обратились к международным организациям из-за политических преследований в Украине

Объединение общественных организаций "Движение Сопротивления Капитуляции" обратилось к правительствам демократических государств и международных правозащитных организаций с уведомлением о политических преследованиях в Украине.

Соответствующее заявление было опубликовано 16 июня на странице организации в Facebook. В качестве примера в "ДСК" напомнили о преследовании пятого президента Петра Порошенко, дела против одесского активиста Сергея Стерненко, подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, боевого генерала Дмитрия Марченко, экс-нардепа Татьяны Чорновил, парламентариев Владимира Вятровича, Софии Федины, волонтера Маруси Зверобой.

"В Украине продолжаются политические преследования. Свидетельством этому является десятки резонансных уголовных производств против оппозиционных политиков и общественных активистов. Генеральная прокуратура Украины и Государственное бюро расследований заметно активизировали свои действия в этом направлении. Защита подозреваемых заявляет о предвзятости следователей и систематические процессуальные нарушения", – сказано в заявлении.

В организации призвали правительства демократических государств и международных правозащитных организаций обратить внимание руководства Украины на недопустимость нарушения прав и политических свобод в Украине, а также поставить вопрос о несовместимости политических репрессий с евроатлантическим курсом, официально задекларированным в Конституции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, член Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что 18 июня во время онлайн-саммита Восточного партнерства в лидеров европейских государств могут возникнуть вопросы к президенту Владимиру Зеленскомуо из-за преследования Петра Порошенко.