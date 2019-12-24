Адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook. По его словам, они находятся в СИЗО уже практически 5 лет.

"Украинская сторона вычеркивает из списков на обмен сотрудников спецподразделения "Беркут", троих наших ребят, которые находятся в СИЗО уже практически 5 лет. Я обращаю на это внимание представителей "Л/ДНР". Попрошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята были освобождены. Я попрошу, у нас еще есть время решить этот вопрос так, чтобы действительно состоялся обмен всех установленных на всех установленных", – сказал он.

Адвокат заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен kievvlast.com.ua

По информации издания Громадське речь об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

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