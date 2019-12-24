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24 декабря • обновлено в 16:26
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Адвокат заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен

1.1т
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Адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook. По его словам, они находятся в СИЗО уже практически 5 лет.

"Украинская сторона вычеркивает из списков на обмен сотрудников спецподразделения "Беркут", троих наших ребят, которые находятся в СИЗО уже практически 5 лет. Я обращаю на это внимание представителей "Л/ДНР". Попрошу их сделать все возможное для того, чтобы все-таки наши ребята были освобождены. Я попрошу, у нас еще есть время решить этот вопрос так, чтобы действительно состоялся обмен всех установленных на всех установленных", – сказал он.

Адвокат заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен

Адвокат заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен

kievvlast.com.ua

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По информации издания Громадське речь об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
Беркут обмен
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как может человек 5 лет просидеть в СИЗО???????????? Отпустите людей, cкоты! Они сидят ни за что!!!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Кристина Стефанова, мля, латвийская совкодрочер, у тебя сегодня истерика-агония? Ты следователь-прокурор НИ ЗА ЧТО? Падаль, совковая, ты же, мандавошка, сегодня орала на ветке мера пресечения музыканту-волонтёру по сфабрикованому обвинению в убийстве Шеремета, ты орала- ГНИТЬ ТЕБЕ В ТЮРЬМЕ! С головой дружить не получается? мож сразу башкой об латвийскую стенку, чтоб не мучаться? Даю тебе обозную погремуху-ШАПОКЛЯК. будешь четвёртым любимым клоуном с зоофилом, макакой и сестрой шабаки. Поздравляю, пробный срок и тест баба хрыстя прошла!
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