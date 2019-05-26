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/Общество

Адская жара: синоптик дал прогноз погоды на лето в Украине

3.4тЧитать материал на украинском

В Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

Как передает "Телеграф", по словам синоптика Леонида Горбаня, при этом угрозы тотальной засухи нет, будет несколько дождливых дождей.

Синоптик рассказал, что первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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В июле жаркая погода продержится дольше и лишь на два-три дня будет прервана несильным похолоданием с грозами.

Спадать аномальная жара начнет лишь ближе к середине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 градусов и ниже, начнутся дожди.

Иллюстрация

Иллюстрация

culturemeter.od.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сложных погодных условий тысячи домов и домохозяйств на территории Ивано-Франковской и Закарпатской области попали в зону подтопления. Из-за этого президент подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧП.

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Место
Украина
Тег
погода
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
спонсором прогноза является главный дистрибьютор кондиционеров.каждый год одно и то же
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Прогнози Горбаня не збуваються
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Pooh Vini
Pooh Vini
Несколько дождливых дождей....мило
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