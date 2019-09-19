Он смешной, удачливый и он еврей – идеальное сочетание таланта, природных задатков и везения. Не случайно Адам Сэндлер стал одним из самых известных и высокооплачиваемых актеров и кинопродюсеров Голливуда.

Он родился в Америке, но воспитан в традиционной еврейской семьи потомков эмигрантов из России. Так что он чтит традиции иудаизма, говорит на иврите и счастлив быть евреем. Он даже собаку свою назвал Мацбол (Matzoball), или "Шарик из мацы". Все это, кроме шуток. Даже несмотря на то, что Сэндлер шутит и смешит без остановки.

Что ж, смеяться над собой и окружающими – тоже добрая часть еврейской традиции. Например, еще с 1994 года комик сочиняет свои Ханукальные песенки, где иронично рассказывает об иудаизме и своих "коллегах" – по еврейству и по звездному цеху. "Я пою их, чтобы ни один еврейский ребенок не грустил во время Рождества, и чтобы все евреи вспоминали, что они евреи", – говорит он.А еще Сэндлер любит Израиль: "Я еврей, и всегда очень гордился принадлежностью к этому народу и своей исторической родиной. Нет, я не просто гордился, я восхищался ею. Более того, когда я подрос, то постоянно общался с ребятами из Израиля, бывал на еврейских свадьбах, даже мои парикмахер и дантист были евреями. Я сейчас всем сердцем с народом Израиля, и так будет всегда".

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