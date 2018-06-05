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Абонентская плата на воду и тепло: появилась реакция украинцев

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Новость о введении абонентской платы на отопление и воду по европейскому стандарту вызвало переполох в сети.

OBOZREVATEL узнал у читателей, которые массово обсуждают этот вопрос, как они относятся к таким новшествам.

Согласно проведенному опросу, 50% его участников категорически против такой инициативы. Кроме того, они считают, что Международный валютный фонд не имеет права навязывать абонплату.

Вместе с тем, 43% опрошенных считают, что с нововведением нужно повременить, аргументируя это тем, что в стране зарплата не дотягивает до европейского уровня.

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Всего 5% респондентов согласны с необходимостью введения абонентской платы на отопление и воду по европейскому стандарту.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина для получения очередного кредитного транша от МВФ должна выполнить целый ряд требований, среди которых введение абонентских плат на отопление и газ. Обновленную версию меморандума президент, глава НБУ и министр финансов подписали еще в прошлом году. Одним из невыполненных условий является введение абонплаты на газ и отопление.

В ближайшее время в Украине ее могут ввести, что прописано в законе "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу 10 июня. Для потребителей коммунальных услуг будет введено такое понятие, как "плата за абонентское обслуживание" - сумма, которую потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору.

Эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Пинчук пояснил, что жильцы многоквартирных домов смогут не согласиться с предложенной абонплатой.

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Темы
Опросы ОбозревателяТарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объект
Законодательство
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