Из аэропорта Болоньи в Феррару нас на машине привезли русскоязычные мигранты за 35 евро. Дороже, чем два билета на поезде, но дешевле, чем автобус, а тем более такси.

Он и она годятся мне в родители. Живут в Италии около 20 лет. Все сложилась: купили квартиру, машину. Есть небольшой бизнес. Уже есть итальянская пенсия.

Но, "в Италии жизнь становится хуже". "Советский союз был прекрасен". "Если бы СССР не развалился, то был бы лучше Евросоюза". "Безработица в Европе страшная".

Новости В Литве кремлевским крысам так свободно действовать не дали бы

- А вы из Украины?

- Из Артемовска (не привыкли к Бахмуту)

Много путешествуют. К друзьям в Воронеж и Ростов ездят из Феррары на машине. Избегают ужасных украинских дорог. Из Львова сразу стараются в Гродно попасть. Лучшие в мире дороги белорусские, а в Италии куча плохих дорог.

Их дети (моего возраста) тоже живут в Италии.

Согласен про украинские дороги, но ведь могли бы счастливо жить в Воронеже. Тем более в границах "ЛДНР" союз восстановлен в первозданном эталонном виде. Кататься можно ездить в Беларусь. На море - в Абхазию, в горы - в Кодорское ущелье и запивать все это счастье в гастротурах приднестровским самогоном.