"А как же медаль за Крым?" Цымбалюк публично поставил на место Захарову. Видео

Украинский журналист Роман Цымбалюк вступил в дискуссию с официальным представителем МИД России Марией Захаровой из-за освобожденного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Спор разгорелся в рамках брифинга чиновницы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А вы с Вышинским встречались в Москве? А будете?" – спросила Захарова. "Конечно, если будет такая возможность. Я открыт к общению", – ответил ей украинец.

Цымбалюк публично поставил на место Захарову

Представитель МИД РФ взорвалась высказываниями о том, что украинцам якобы на государственном уровне запрещают общаться с представителями российских СМИ.

Цымбалюк же напомнил, что Вышинский должен ответить перед Украиной, за что его наградили медалью "За возвращение Крыма". Захарова огрызнулась, что это далеко не главное. "Для Украины главное", – возразил ей Цымбалюк.

"Я спрашивала о другом, Роман. Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы", – высказалась Захарова.

Примечательно, что росСМИ подали случившееся, как "троллинг" Захаровой. Пользователи же в комментариях пристыдили россиян.

"Кто кого еще затроллил. Хоть бы не палились на весь мир. Так за что Вышинскому медаль "За возвращение Крыма" дали? Лично участвовал в захвате чужой территории или, как обычно, пропагандировал по-старинке? Маша ваша еще та "трольчиха", – написали в комментариях.

Мария Захарова затроллила украинского журналиста Цимбалюка вопросом, разрешат ли ему сделать интервью с Вышинским pic.twitter.com/nfwm31WLPt — RT на русском (@RT_russian) September 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цымбалюк ярко осадил Захарову в ответ на претензии по поводу неуплаты Украиной членских взносов в СНГ.

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