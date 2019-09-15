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15 сентября • обновлено в 17:31
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А где туристы? Появились показательные фото из Крыма и Кирилловки

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В сети показали, как выглядит "бархатный" сезон в курортном поселке Кирилловка в Запорожской области и на пляжах аннексированного Крыма.

Так, фото из Кирилловки появились в Telegram-канале "Мелитополь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что украинский курорт забит отдыхающими. На пляже практически нет свободных мест.

Новости
"Все спешат сезон захватить!" Появилось показательное фото провального сезона в Крыму
Сезон в Кирилловке

Сезон в Кирилловке

Telegram-канал "Мелитополь"

Сезон в Кирилловке

Сезон в Кирилловке

Telegram-канал "Мелитополь"

Сезон в Кирилловке

Сезон в Кирилловке

Telegram-канал "Мелитополь"

Сезон в Кирилловке

Сезон в Кирилловке

Telegram-канал "Мелитополь"

Сезон в Кирилловке

Сезон в Кирилловке

Telegram-канал "Мелитополь"

Блогер RoksolanaToday&Крым25% в свою очередь показала в Twitter, как в это время выглядит море в Крыму. Она опубликовала в Twitter снимки из села Морского. В кадр попал абсолютно безлюдный пляж.

"Капсихор. Прощай, несезон! Была без радости любовь – разлука будет без печали!" – отреагировала блогер.

Пустые пляжи в Крыму

Пустые пляжи в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть поразила разница на пляжах Крыма и Одессы.

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Темы
Аннексия Крыма Летний отдых Отдых
Место
Украина
Теги
Крым отдых отдых Крым
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
На небо посмотрите - там тучи черные. Откуда будет народ на пляже?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Loskutov Виталий, там ещё и вечер походу.
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