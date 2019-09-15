А где туристы? Появились показательные фото из Крыма и Кирилловки

В сети показали, как выглядит "бархатный" сезон в курортном поселке Кирилловка в Запорожской области и на пляжах аннексированного Крыма.
Так, фото из Кирилловки появились в Telegram-канале "Мелитополь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что украинский курорт забит отдыхающими. На пляже практически нет свободных мест.
Сезон в Кирилловке
Telegram-канал "Мелитополь"
Сезон в Кирилловке
Telegram-канал "Мелитополь"
Сезон в Кирилловке
Telegram-канал "Мелитополь"
Сезон в Кирилловке
Telegram-канал "Мелитополь"
Сезон в Кирилловке
Telegram-канал "Мелитополь"
Блогер RoksolanaToday&Крым25% в свою очередь показала в Twitter, как в это время выглядит море в Крыму. Она опубликовала в Twitter снимки из села Морского. В кадр попал абсолютно безлюдный пляж.
"Капсихор. Прощай, несезон! Была без радости любовь – разлука будет без печали!" – отреагировала блогер.
Пустые пляжи в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Капсихор— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 13, 2019
Прощай,несезон!
была без радости любовь-разлука будет без печали! pic.twitter.com/9A8pJaQ7JA
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть поразила разница на пляжах Крыма и Одессы.
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