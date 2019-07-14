Это, конечно, какая-то насмешка судьбы.

В детстве, когда я ещё не занимался журналистикой, одним из самых больших моих развлечений был просмотр иллюстрированных журналов "Корея" и "Корея сегодня": президент КНДР товарищ Ким Ир Сен мастерски руководил на месте заводами, мостами и бассейнами - лучшей сатиры на социализм для меня не было.

Потом я годами насмехался над Лукашенко с его вечным "перетрахиванием" чиновников. Над Путиным с его постановочными разговорами с "народом" и наставлениями для губернаторов и министров. И вот - получил "ответку" и от Кима, и от Лукашенко, и от Путина.

Моей собственной страной руководят в стиле растерянного второго секретаря обкома партии.

И самое удивительное - этот замшелый стиль нравится не только многим людям, пережившим социализм - они "совками" воспитаны, "совками" и умрут, но и многим молодым, никогда в СССР не жившим и гангреной "народной власти" не затронутым.

Интересно, сколько ещё поколений придётся пережить, чтобы наши соотечественники из рабов стали украинцами?

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