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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Утро потери смыслов

2.7т

Уверен, Алан Бадоев поставит лучший в мире парад. Вот прям челюсть у всех отпадет. Шоу мирового уровня. Я не смотрю, не могу заставить себя, но уверен - будет багато и красиво.

Но только последние пять лет День Независимости - не об этом. Он не про кардебалет с пианинами. Который ставит балетмейстер доверенных лиц Путина Стаса Пьехи и Полины Гагариной.

Лучше бы это был кривой невзрачный парад, но поставленный двумя одноногими сельскими мужиками из второй волны мобилизации.

Не буду говорить "доброе утро".

Это утро утери смыслов.

Новости
Страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов

ЗЫ: Включил на пять секунд. Человек, четырежды откосивший от армии, пешвий и плясавший во время революции достоинства и войны свои шуточки, объясняет с Майдана (!) Украине и стоящей перед ним армии (!) про революцию и войну: "если кто еще не понял, что происходит - представьте, что ваш сосед украл у вас двух детей. Первого ребенка просто выкрал..." Что случилось со вторым, не знаю - выключил. Я не смог это смотреть. Я не могу это смотреть.

Я не могу смотреть, как тот, кто не понимает, что происходит, рассказывает тем, кто не понимает, что происходит - что происходит.

Новости
Жизнь опять опередила мечту

Чувак, который не был на Майдане, рассказывает тем, кто делал Майдан вместо него, про Майдан.

С Майдана. От Стеллы.

С того места, где была линия обороны.

Я там был. Я понимаю, что происходит.

Говорят, там Тина Кароль сейчас пляшет...

Расскажете потом, что это было.

Я не могу это видеть.

Утро потери смыслов.

Как и было сказано.

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Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Темы
День Независимости Парад на День Независимости
Персоны
Алан Бадоев Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Ехай нафик в россию. Молчал бы. Плевать мы хотели на твои слова.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Аркаша,я как человек,не косивший от армии,могу тебе сказать,что морозишь ты откровенную куйню.Хочу напомнить,Аркаша,что ты лично участвовал в войне в Чечне, мягко говоря, несправедливой и оккупационной.И, вполне вероятно,участвовал в геноциде чеченского народа.А чем,лично тебе,не угодила Тина Кароль, прекрасно исполнившая гимн сегодня?
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Марченко Юра
Марченко Юра
Что не понятно лысому -73 процентов празднуют день независимости от хунты
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