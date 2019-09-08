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9 сентября • обновлено в 12:57
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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Обмена пленных не было

33.4т

Я со своей точностью формулировок влезу все же.

Путин обменял заложников не на своих головорезов. На них ему глубоко плевать.

Путин обменял заложников на податливость Украины.

На её готовность договариваться посередине.

Из точности формулировок происходит понимание процессов.

Не было обмена пленных на пленных.

Был обмен заложников на ожидаемую Москвой податливость Зеленского.

И на уже совершенно точно прогнозируемый профит на международной арене в будущем.

Сорри.

И, да. Чтоб два раза не вставать

Коллеги.

Не лезьте сейчас к людям.

Сенцов вернулся из дыры в Заполярье, где время для него остановилось в 2015. Он совершенно не ориентируется в сегодняшней информационной повестке. Опыт показывает, что после тюрьмы человеку, чтобы начать заново разбираться в происходящих в обществе и политике процессах, нужно от года до двух.

Не задавайте провокационных вопросов сейчас.

И, да. Крымские татары.

И Константин Котов вот теперь тоже.

Который осужден за пикеты с требованием освободить Олега Сенцова и который носил передачи украинским морякам.

Виктория Ивлева - когда узнаешь, куда ему писать, опубликуй, плз.

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Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Теги
обмен военнопленные
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
Зеленский молодец! называй это податливостью или как хочешь, но тут сразу видно что у него нет личного баблового интереса как у Порошенко!!!
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Аркадій, як завжди, правий, але Зєля герой, бо до цього часу для зеле"опиків ніяких обмінів не було, Порошенко нікого ж не міняв, а от прийшла до влади розумна людина і все пішло, як по маслу. Тепер треба дати йому Нобелевську премію, щоб зацікавити і надалі здавати українські інтереси: роззброїти нашу армію, щоб не стріляла, зняти блокаду с ЛДНР, дати воду в Крим, амністувати бойовиків, нехай вони зі зброєю розповзаються по всій Україні мочити "біндер" і путін їм в допомогу. І багато ще чого подібного.
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Кор Павел
Кор Павел
Степанкова Людмила, справно написала
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0
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Прочитал и подумал:- "Это чё было то"?
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Кор Павел
Кор Павел
Пушкин Серёга, людка исправляется
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