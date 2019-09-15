Социолог Зигмунт Бауман и философ Леонидас Донскис отвечая в книге "Моральная слепота" на вопрос о происхождении и технологии производства зла в мире, делят ответы на этот вопрос на два вида: принуждение и искушение.

Технология "принуждения к злу" описана в романе "1984" Джорджа Оруэлла, - "искушения" в романе "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли. Недавний обмен заключенными между Россией и Украиной породил массу споров, которые позволили обнаружить еще одну трещину, сквозь которую зло проникает в мир. Это – "оголтелая" принципиальность, абсолютная и некритичная верность одной ценности и базирующейся на ней норме.

В статье "Обмен и обман", опубликованной на сайте "Грани.Ру", правозащитник Александр Подрабинек пишет: "Конечно, мы радуемся освобождению из российских тюрем украинских политзаключенных и пленных моряков. Особенно таких долгосрочников, как Олег Сенцов. Но радость омрачена очевидной несправедливостью, которая сопровождает эту политическую сделку. Обмен политзаключенных на террористов и военных преступников никогда не будет равноценным, даже если с обеих сторон выдано одинаковое количество людей. Потому что узники совести не равны террористам, политзаключенные не равны военным преступникам". Конец цитаты. После чего правозащитник Александр Подрабинек объясняет, что он поддерживает освобождение политзаключенных, но не поддерживает политиков, которые это освобождение организовали, освободив взамен преступников. По его мнению, им надо было добиться справедливого суда над преступниками. Как именно в этом случае Сенцов и другие украинские заложники оказались бы на свободе, правозащитник Александр Подрабинек не поясняет.

Чуть позже, 10 сентября 2019 Александр Подрабинек опубликовал на эту же тему статью в журнале The New Times под названием "Отложенный платеж" в которой приводит иные аргументы для критики "обменных практик". И не только украинских, но и израильских. "Трезво оценивая нынешнюю ситуацию и уже имеющийся опыт по части обмена политзаключенных, надо признать, что такой путь освобождения оказывается довольно скользким. Такая практика стимулирует новые политические репрессии и захват новых заложников", - пишет Подрабинек. И тут же приводит в качестве негативного примера Израиль, цитируя статью Иры Коган, опубликованную в MIGnews.com: "Между террористами началось негласное соревнование: кто заставит Израиль заплатить дороже. Гилад Шалит был похищен ХАМАСом именно с этой целью и после пяти лет переговоров освобожден в обмен на 1027 палестинцев, включая террористов с кровью на руках. Окрыленные успехом, хамасовцы выдвинули лозунг "Нам нужен новый Шалит". На израильских солдат началась настоящая охота. Было совершено несколько десятков попыток похищений (некоторые заканчивались убийствами). Туннели из Газы роются именно с этой целью: захватить израильтян и потребовать выкуп в виде палестинских заключенных". Конец цитаты.

Новости Раскол России

Процитированная Александром Подрабинеком статья Иры Коган называется "Обмен или наказание?" И в ней, так же как и у Подрабинека есть возмущение практикой обмена, но нет альтернативы. Предложения ужесточить содержание террористов и усилить на них давление путем блокады – бессмысленны, поскольку террористам наплевать на своих. Для них ценность человеческой жизни равна нулю. Идея уничтожить ХАМАС – прекрасна, но неосуществима. "ДНР" и "ЛНР" для Украины – то же, что ХАМАС для Израиля. Те же террористы, только в случае "ДНР" и "ЛНР" за ними стоит путинская Россия и обмен произошел впервые не с донецкими бандитами, а непосредственно с Москвой…

Правозащитник Александр Скобов видит в российско-украинском обмене заключенными иную опасность. Сначала в статье "Цена освобождения", опубликованной на сайте "Грани.ру", он приводит слова президента Зеленского, что следователи из Нидерландов допросили бывшего командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха перед отправкой в Россию. Затем Скобов заявляет, что нельзя верить политикам, но очень хочется верить словам Зеленского, что вся информация, которую можно было получить от Цемаха, действительно получена. И далее – главный вывод: "Потому что если это не так, Цемах не должен был быть освобожден ни при каких условиях. Даже если бы кремлевский гитлереныш не отпустил бы Сенцова. Даже если бы Верховный саламандр сорвал бы весь обмен. И не надо показывать мне фотографию Олега Сенцова с дочерью. Идет война. Имперская Россия - это нашествие марсиан на Землю. Марсиане обрекают на смерть сотни детей Беслана, а потом сбивают пассажирский "Боинг". И тот, кто пытается договориться с Верховным саламандром, помогая ему добиться списания этих "косяков", - тот открывает фронт марсианам". Конец цитаты.

Новости У Путина осталась последняя опора

Среди критиков обмена много людей, которым так не нравится президент Зеленский, что даже если бы случилось чудо и он смог бы договориться с Путиным о возвращении Крыма в Украину и ухода России с Добнасса, эти люди непременно стали бы говорить, что Зеленский совершил предательство, поскольку помог Путину поправить его реноме. Среди этих людей много очень достойных и умных, но разбирать их доводы не интересно, поскольку эти доводы имеют под собой вполне иррациональную веру в то, что приход Зеленского – это абсолютное зло, а все его действия, включая освобождение заложников – это способы осуществления злого умысла сдать Россию Путину.

Аргументы правозащитников Подрабинека и Скобова выгодно отличаются наличием твердой ценностной основы. А кроме того, эти двое являются живыми эталонами твердости, принципиальности и мужества в отстаивании своих убеждений. Поскольку и Александр Подрабинек и Александр Скобов в советский период были диссидентами, провели по нескольку лет в заключении, причем, выйдя на свободу, продолжали заниматься правозащитной и диссидентской работой, несмотря на постоянное давление режима. Это заставляет отнестись к их доводам с повышенным вниманием.

Новости У Путина осталась последняя опора

Что вовсе не означает непременного согласия с этими аргументами. Александр Подрабинек критикует обмен заложников на террористов с позиций права и справедливости, утверждая, что политзаключенные не равны террористам, поэтому обмен несправедливый и что преступников лучше судить, чем отпускать. Кто бы спорил, конечно, лучше. Только в этом случае Сенцов и еще 34 невиновных сгниют в тюрьме.

Александр Скобов требует чтобы ему не показывали фотографию Сенцова с дочерью, поскольку идет война с марсианами и любой сговор с Верховным саламандром – это открытие фронта. Значит, Сенцов и еще 34 невиновных опять-таки должны сгнить в тюрьме. А еще Александр Подрабинек подходит к проблеме рационально и объясняет, что нет смысла обменивать этих заложников, поскольку террористы наберут новых. То есть вот эти конкретные 35 человек должны сгнить в тюрьме, потому что…

А уже неважно почему. Есть тысячи причин, почему не надо спасать заложников. У Путина в Беслане и в Дубровке тоже были принципы, следуя которым он предпочел уничтожить сотни заложников, но не вступать в переговоры с террористами. Да, принципы Путина – людоедские, а у Подрабинека и Скобова – правозащитные и гуманистические. Но есть одно сходство. И в том и в другом случае, следуя только одному принципу, мы получаем медленно умирающих в тюрьме людей. Не абстрактных, а вполне конкретных. То есть вполне конкретный режиссер Олег Сенцов и еще 34 таких же конкретных ни в чем не виновных людей становятся заложниками принципов других людей, пусть даже таких достойных как Александр Подрабинек и Александр Скобов. Мне не кажется это правильным…

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