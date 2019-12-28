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28 декабря • обновлено в 07:05
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"2 января создайте свое будущее": астролог рассказал о точке между затмениями

1.4т
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Астролог Игорь Мехеда рассказал о том, что на 2 января выпадает срединная точка в коридоре затмений, которая крайне важна для формирования своего будущего.

"Срединная точка между солнечным затмением 26 декабря и лунным затмением 10 января как бы "припечатывает" все те программы, которые человек неосознанно будет создавать в этот день", – пояснил он OBOZREVATEL.

Астролог привел пример: "2 января учитель выступает на родительском собрании и говорит, что ему достался такой класс, в котором все ученики тупые, не успевают, ни на что не способны. Если это было сказано в срединной точке между затмениями, эти слова "припечатались", создали программу, и класс действительно целый год будет таким проблемным".

Срединная точка коридора затмений обладает особой силой изменить будущее

Срединная точка коридора затмений обладает особой силой изменить будущее

И, наоборот, "если в этот день учитель скажет, что у него в классе очень умные, очень способные дети, это тоже сыграет роль программы, которая также будет реализовываться", – добавил Игорь Мехеда.

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Таким образом, "2 января желательно говорить только о позитиве, и он сбудется, причем, на очень долгий период. В этот день будут продолжать звучать поздравления с Новым годом, пожелания счастья, здоровья, благополучия и так далее, и все эти добрые пожелания имеют шанс быстро сбыться и распространиться на долгий период времени", – подчеркнул астролог.

Как писал OBOZREVATEL, 26 декабря произошло последнее в 2019 году кольцевое солнечное затмение. Игорь Мехеда рассказал о том, что оно было "двояким" и "оказало серьезное влияние на формирование грядущих периодов".

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Темы
Солнечное затмение Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Тег
Лунное затмение
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