Украинского активиста, бывшего политузника Кремля Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи в Киеве.

Теперь для него начнется этап реабилитации, написала волонтер Наталья Лютикова 21 октября на своей странице в Facebook.

"Всем, кто волновался, молился, верил и ждал, поздравления от Балуха Владимира. Большое спасибо от Володи за любовь и поддержку в сложный период Ксении Буряк, а также каждому, кто был рядом", – написала она.

По ее словам, для Владимира "завершился страшный этап боли и неизвестности".

"Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление", – уточнила она.

Отдельную благодарность от Балуха за поддержку в самое трудное время она передала Володе İsmail Ramazanov, Ахтему Чийгозу, Adisey Naumov и Рустему Халилову.

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