''100 грамм хлеба на человека!'' В России распереживались из-за ужасов ''блокадной'' Украины

В России пропагандисты начали распространять новый фейк об Украине. На этот раз стране приписали переход на блокадный режим.

Согласно их фантазиям, украинцы ограничили потребление кондитерских изделий, а хлеба теперь полагается и вовсе 100 грамм на человека. На новый вброс обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"РуссоСМИ страшно переживают за питание украинцев: мол, у нас теперь "блокадных 100 граммов хлеба на человека" и "снижение количества кондитерских изделий в рационе граждан". Ну, так: огромные очереди в супермаркетах всю неделю стояли точно не до хлебного отдела", — прокомментировал он.

В сети жестко высмеяли новый фейк.

"И те 100 грамм надо еще отобрать у голубей. Все когда-нибудь заканчивается в этом мире, кроме запасов сильнодействующих галлюциногенных веществ у сотрудников российских "СМИ", — пишут пользователи Twitter.

И те 100 грамм надо еще отобрать у голубей.

Все когда-нибудь заканчивается в этом мире, кроме запасов сильнодействующих галлюциногенных веществ у сотрудников российских "сми": pic.twitter.com/UMxzsydag7 — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 31 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пенсионер из российского Бийска, не стесняясь чувств, выразил мнение об установке главной городской елки. Мужчина эмоционально и не подбирая выражений пожаловался на очень низкую пенсию, заявив, что х*й без соли доедает.