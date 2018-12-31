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''100 грамм хлеба на человека!'' В России распереживались из-за ужасов ''блокадной'' Украины

3.5тЧитать материал на украинском

В России пропагандисты начали распространять новый фейк об Украине. На этот раз стране приписали переход на блокадный режим.

Согласно их фантазиям, украинцы ограничили потребление кондитерских изделий, а хлеба теперь полагается и вовсе 100 грамм на человека. На новый вброс обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий.

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"РуссоСМИ страшно переживают за питание украинцев: мол, у нас теперь "блокадных 100 граммов хлеба на человека" и "снижение количества кондитерских изделий в рационе граждан". Ну, так: огромные очереди в супермаркетах всю неделю стояли точно не до хлебного отдела", — прокомментировал он.

В сети жестко высмеяли новый фейк.

"И те 100 грамм надо еще отобрать у голубей. Все когда-нибудь заканчивается в этом мире, кроме запасов сильнодействующих галлюциногенных веществ у сотрудников российских "СМИ", — пишут пользователи Twitter.

''100 грамм хлеба на человека!'' В России распереживались из-за ужасов ''блокадной'' Украины
''100 грамм хлеба на человека!'' В России распереживались из-за ужасов ''блокадной'' Украины
''100 грамм хлеба на человека!'' В России распереживались из-за ужасов ''блокадной'' Украины
''100 грамм хлеба на человека!'' В России распереживались из-за ужасов ''блокадной'' Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пенсионер из российского Бийска, не стесняясь чувств, выразил мнение об установке главной городской елки. Мужчина эмоционально и не подбирая выражений пожаловался на очень низкую пенсию, заявив, что х*й без соли доедает.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Тег
фейки
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Nemo Александр
Nemo Александр
Тяжело с хлебушком в Украине. Приходится масло на колбасу намазывать)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Смешно не то, что они это написали, а страшно, что они об этом мечтают! Дебилы!!!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Evlanov Sergey, смешно, что ты веришь в ему, что написано. Вести.ру перепечатала прямую речь твоего кумира Рабиновича. Так что он теперь руссосми по версии обоса))
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ахахахахаха
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