В Кременчуге молодой человек под наркотиками сбил насмерть двух человек: среди жертв ребенок

На Полтавщине вечером 24 июня произошло ДТП в результате которого погибли два человека. Авария произошла в Кременчуге по улице Республиканской.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области. Следователи полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

По предварительной версии правоохранителей, 20-летний водитель автомобиля "Audi" примерно в 21:50 сбил пешеходов, пересекавших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии двое юношей, 2000 и 2008 годов рождения, погибли на месте происшествия. Медики установили, что водитель авто находился в состоянии наркотического опьянения.

Согласно информации следственного подразделения полиции, данные о происшествии занесены в Единый реестр досудебных расследований согласно части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что привело к смерти нескольких человек).

Водитель легковушки был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве произошла авария вблизи Рыболовного моста. Грузовик влетел в опору, из-за сильного удара кабина водителя получил серьезные повреждения, а столб наклонился.

Ранее на 17-м километре Житомирской трассы в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором микроавтобус Renault столкнулся с грузовиком. Водителя минивэна 1999 года рождения вытащили из машины с травмами.

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