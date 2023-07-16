В Харькове 20-летний парень убил троих родственников, угнал авто и устроил смертельное ДТП. Фото

В Харькове полицейские задержали мужчину, который убил трех человек, похитил автомобиль и произвёл ДТП со смертельным исходом. Преступником оказался 20-летний парень.

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О шокирующем инциденте сообщила полиция Харьковщины. Жертвами убийцы стали родные родственники.

Как отмечает полиция, 20-летний парень угнал автомобиль "Daewoo Lanos" на улице Гвардейцев Широнинцев. Управляя автомобилем, он произвёл ДТП, что привело к смертельным последствиям.

16 июля 20-летний юноша лишил владельца автомобиля Daewoo Lanos его транспортного средства на улице Гвардейцев Широнинцев. В ходе осмотра полиции удалось установить, что этим автомобилем незаконно воспользовался молодой человек. Управляя автомобилем, он вызвал ДТП на улице Гвардейцев Широнинцев, что привело к смертельным исходам. Полицейские Харьковской области успешно задержали злоумышленника.

В ходе расследования полиция установила, что юноша перед тем, как угнать автомобиль, убил трех членов своей семьи в квартире, в том числе мать, сестру и, вероятно, сожителя матери. Подробности об обстоятельствах их смерти выясняются.

Злоумышленник задержан, и против него возбуждено уголовное производство по статье "убийство".

После в комментарии Общественному руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал новые детали по тройному убийству. Он отметил, что, вероятно, 20-летний парень был под действием наркотиков.

"Предварительно есть подозрение на употребление наркотических средств. Более подробно эту информацию выясним во время следствия", отметил Тимошко.

По его словам, данные, которые на 15:00 имеет полиция, предварительные.

"Можем сейчас констатировать: убитая мать, убитая 10-летняя сестра, убитый мужчина, степень его родственных связей сейчас выясняют. Это может быть дед или цельный мужчина женщины. Пока есть предварительные данные", — сказал руководитель полиции Харьковщины.

После убийства, парень вызвал такси и пригрозив ножом, завладел автомобилем. За рулем юноша произвёл ДТП, в результате чего погиб человек. 20-летний юноша сказал следователям, что совершить убийство его заставил вселившийся в мужчину люцифер.

На месте совершения преступлений продолжают работу следственно-оперативные группы и криминалисты.

Напомним, что в Киеве во время конфликта сын-рецидивист зарезал отца и избил мать. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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