'Украина победит': Александр Пономарев и Михаил Хома представят в Киеве новую патриотическую программу

20 апреля Александр Пономарев и Михаил Хома представят в Национальном Дворце Искусств "Украина" новую масштабную совместную программу – "Украина победит" в сопровождении Заслуженного академического Ансамбля песни и пляски ВСУ. Мощное звучание большого оркестра и хора усугубит масштабность и эмоциональную глубину выступления.

Музыканты постоянно поддерживают ВСУ – выступают в воинских частях, в прифронтовой зоне. Артисты провели множество благотворительных концертов в Украине и за рубежом, благодаря которым удалось собрать более 3 500 000 евро на дроны и автомобили для ВСУ. Недавно они побили собственный рекорд – за один аукцион во время концерта во Львове было собрано более 14 500 000 гривен! Предыдущие рекорды были: 7 400 000 в Каменец-Подольском и 3 800 000 в Харькове. Кроме того, Александр Пономарев и Михаил Хома закупили форму для 3000 женщин военнослужащих за собственные средства.

Так и во время концерта 20 апреля будет проводиться сбор на FPV-дроны для тактического подразделения особого назначения Г.Р.И.М. в составе 41-й ОМБр ВСУ. Поэтому этот вечер в НПМ "Украина" станет не только шансом погрузиться в мир прекрасной музыки, но и возможностью принять участие в хорошем деле и внести свой вклад в помощь ВСУ.

20 апреля состоится самый ожидаемый концерт этой весны – "Украина победит" Александра Пономарева и Михаила Фомы. На сцене легендарного дворца "Украина" прозвучат и любимые хиты "Горит, пылает техника враждебная", "Киев мой", "Почему", "Я люблю только тебя", "Никогда никому", и премьеры. В этот день впервые вживую прозвучит новая песня, посвященная украинским военным, которую недавно написал Александр Пономарев.

Концерт "Украина победит" станет незабываемым для зрителей не только благодаря мощному дуэту Пономарева и Фомы, но и яркому аккомпанементу. Играть в этот вечер будет легендарный Заслуженный академический Ансамбль песни и пляски Вооруженных Сил Украины под руководством Заслуженного деятеля искусств Украины, полковника Дмитрия Антонюка. Это один из самых успешных профессиональных коллективов Украины, сотрудничающий с Эннио Морриконе, ВВ, Скрябин и другими звездами.

Украина победит

Эй, соколы!

Дуэт Александра и Михаила родился из дружбы. Еще до войны они записали песню "Пазлы", которая собрала 7 000 000 просмотров на YouTube. , что Михаил очень классно поет. Потом я его потерял, а потом узнал, что Миша это и Дзидзьо. Я помнил его голос. Поэтому когда написал песню "Почему", предложил ему сотрудничество", - рассказывает об истории дуэта и дружбы Александр Пономарев.

3 причины посетить концерт "Украина победит":

Талантливые исполнители. Голос Александра Пономарева позволяет ему с легкостью исполнять оперные партии, а Михаил Хома поражает своим уникальным глубоким тембром и широким диапазоном. Эмоциональная и патриотическая программа. На концерте будут искренние и эмоциональные моменты, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя Благотворительная цель: средства, собранные от концерта, будут направлены на помощь украинской армии

Давайте приближаем победу вместе! Слава Украине!

Где: НПМ "Украина" – Киев, ул. Большая Васильковская, 103

Когда: 20 апреля, 18:00.

Билеты по ссылке.