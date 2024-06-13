'Трансформеры: начало', 'Wicked: чародейка' и 'Дикий робот' представили на Fancon 2024 в Киеве

8-9 июня в Киеве впервые прошел масштабный фестиваль современной поп-культуры FANCON 2024! Десятки тысяч людей пришли на событие, чтобы встретиться с кумирами, насладиться разнообразными косплей-шоу и сделать множество селфи! Новые и давно любимые киногерои тоже не смогли обойти такое событие вниманием.

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"Трансфоремы: начало"

В этом году на фестиваль прибыли гости с самого Кибертрона – планеты, которая является родиной трансформеров. А именно – заклятые враги Оптимус Прайм и Мегатрон. У них была особенная задача: познакомить зрителей с новым Трансформером Джаззом и представить анимационную историю "Трансформеры: Начало".

Ведущий шоу "Поле", капитан команды в "Кто знает?" на "Новом канале" Фима Константиновский присоединился к украинской команде дубляжа анимационной истории "Трансформеры: Начало".

"Озвучить фильм было моей мечтой. Это ведь так круто: сидеть в кинотеатре и слышать свой голос с экрана! Всегда завидовал всем, кто озвучивает. 32 года лелеял мечту попробовать себя в дубляже (улыбается). И очень рад, что она наконец разблокируется. Точно планирую сходить на кинопоказ вместе с детьми из днепровского шелтера, которым я опекаю: "Вот, это я! Слышали? Это же мой голос!" (Смеется). Честно, я искренне радуюсь этому факту, как ребенок. И счастлив от того, что появилась такая возможность", – делится с "Новым каналом" Фима Константиновский.

Уже с 10 октября анимационное противостояние на больших экранах!

"Wicked: чародейка"

Яркая фотозона "Wicked: Чародейка" поражала гостей невероятным масштабом и собрала сотни меток в соцсетях. Специально для фестиваля локация была украшена более 300 тюльпанами и яркой сакурой. Кроме того, гости фестиваля могли примерить на себя образы амбициозной Глинды и загадочной Эльфабы благодаря неповторимому реквизиту фотозоны.

Очаровательная премьера выйдет на широкие экраны уже 27 ноября!

"Дикий робот"

Дикий робот "Роз" побывала в этом году и на FANCON. Невероятная 3D фотозона поражала гостей реалистичностью, а благодаря расположенным на локации LED экранам гости могли погрузиться в фантастический мир анимации. Уже с 17 октября эпическое путешествие продолжится в кинотеатрах. Ведь "Роз" придется приспособиться к суровым условиям окружающей среды, постепенно наладить отношения с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусенку.