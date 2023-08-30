Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

31 августа на Burning Man в США Украина представит уникальную скульптуру. По замыслу авторов она будет символизировать произошедшее с Украиной и каждым из нас.

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Об этом в своем Facebook написал основатель фонда "Вернись Живым" и медиапроекту Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

“Эта скульптура будет сожжена первой на Burning Man. Честно говоря, даже не помню, были ли когда-то до этого скульптуры, которые из-за сожжения рождались, а не исчезали. Все, кто знает замысел – в восторге. Я думаю, что завтра Украина раздастся во всех уголках планеты не с войной, а с искусством. Немногие понимают, насколько это сейчас важно. Особенно в США", – добавляет Виталий.

По его словам, проект готовился около года. Совместно с американской партнершей Аллой Лопаткиной, художниками Алексеем Саем и Богданой Косминой, и большой команде людей они создали скульптуру восемь метров высотой. Скульптура станет символом единства и непоколебимости украинского духа и, по словам авторов, будет символизировать то, что произошло с Украиной и каждым из нас. Но какова именно скульптура мир узнает только завтра когда сгорит внешний короб.

“Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят и во взаимодействии с огнем что-нибудь родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо прежде. Что-то очень похоже на Украину и на каждого из нас", – рассказывает на своей странице в Facebook Виталий.

Цель художников – изменить представление в мире об Украине и показать ее мужество и силу. Но сделать так, чтобы Украина звучала в западных медиа как современное и самобытное государство со своей культурой, борющейся за свою свободу.

Burning Man – одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которую художники со всего мира привозят свои работы. Событие проходит с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США).