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Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

Мария Шевчук
События
2 минуты
1,9 т.
Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

31 августа на Burning Man в США Украина представит уникальную скульптуру. По замыслу авторов она будет символизировать произошедшее с Украиной и каждым из нас.

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Об этом в своем Facebook написал основатель фонда "Вернись Живым" и медиапроекту Ukrainian Witness Виталий Дейнега.

Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

“Эта скульптура будет сожжена первой на Burning Man. Честно говоря, даже не помню, были ли когда-то до этого скульптуры, которые из-за сожжения рождались, а не исчезали. Все, кто знает замысел – в восторге. Я думаю, что завтра Украина раздастся во всех уголках планеты не с войной, а с искусством. Немногие понимают, насколько это сейчас важно. Особенно в США", – добавляет Виталий.

Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

По его словам, проект готовился около года. Совместно с американской партнершей Аллой Лопаткиной, художниками Алексеем Саем и Богданой Косминой, и большой команде людей они создали скульптуру восемь метров высотой. Скульптура станет символом единства и непоколебимости украинского духа и, по словам авторов, будет символизировать то, что произошло с Украиной и каждым из нас. Но какова именно скульптура мир узнает только завтра когда сгорит внешний короб.

Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

“Она обита досками так, как мы обиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят и во взаимодействии с огнем что-нибудь родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо прежде. Что-то очень похоже на Украину и на каждого из нас", – рассказывает на своей странице в Facebook Виталий.

Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

Цель художников – изменить представление в мире об Украине и показать ее мужество и силу. Но сделать так, чтобы Украина звучала в западных медиа как современное и самобытное государство со своей культурой, борющейся за свою свободу.

Родится из-за сожжения: Украина на Burning Man представит уникальную скульптуру, о которой будет говорить весь мир

Burning Man – одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которую художники со всего мира привозят свои работы. Событие проходит с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США).