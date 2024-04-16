Поворот гендерное неравенство: в Украине запустили проект для учителей физического воспитания

3 апреля 2024 запустили регистрацию на образовательный проект "Играй за равенство", который соберет 150 учителей и их учеников из разных уголков Украины. Это первая в Украине комплексная образовательная программа, где учитель во взаимодействии с учениками будет улучшать свои знания, чтобы бороться с гендерной неравенством в спорте.

Пилотная версия проекта в 2022 году привлекла к проекту 60 учителей и 10 000 учащихся из разных уголков Украины. Это свидетельствует о том, что украинские учителя нуждаются в знаниях в области гендерного равенства. В этом году проект будет проходить в два этапа.

Первый этап (май 2024) – тренинги по теме гендерного равенства и реализация локальных спортивных соревнований, где все равно будут привлечены ребята. В конце этого этапа все 150 учителей получат современный спортивный инвентарь для своей школы.

Второй этап (июнь 2024) – инновационная обучающая программа, где учителя вместе с учениками будут работать вместе на тренировочной базе одного из топ-клубов Украинской премьер лиги. (Из соображений безопасности не можем сообщить точную локацию).

Исследования свидетельствуют о том, что в Украине только 25% женщин занимаются спортом, в то время как общая активность населения не превышает 14.2%. Корнем этой проблемы, по мнению команды, Klitschko Foundation являются стереотипы по поводу участия девушек в спорте, которые начинают закладываться в сознание детей еще в школьные годы. Учителя и родители обычно поощряют посещать спортивную секцию именно ребят, а девушкам предлагают, например, рисование или музыку.

"Чтобы активнее вовлекать женщин в активный образ жизни, важно донести до молодых девушек ценность спорта и разрушить стереотипы в отношении женщин в спорте среди их сверстников – ребят. Борьба за гендерное равенство в спорте – это не просто вопрос доступа к спортзалу или футбольному полю, это борьба за равные возможности во всех аспектах жизни, за право каждого человека выбирать свой путь без стереотипных ограничений, – отмечает директор Klitschko Foundation Ангелина Осадчая.

Проект "Играй за равенство" – это отличная возможность, где учителя физического воспитания смогут познакомиться с единомышленниками, получат новые навыки и внесут свой вклад в становление равенства в спорте и обществе.

Как принять участие?

Учителя физического воспитания со всех уголков Украины приглашаются к регистрации по ссылке. Дедлайн для подачи заявок – 20 апреля.

Klitschko Foundation – благотворительная организация, инвестирующая в будущее Украины через всестороннее развитие молодых людей. Через образовательные, спортивные и ментальные проекты развивает молодых и украинцев. За 21 год деятельности было осуществлено более 160 проектов, привлекая 2.5 миллиона участников.

UEFA Foundation for Children – благотворительная организация, основанная в 2015 году по инициативе Европейского футбольного союза (UEFA), с целью защиты прав детей и молодежи по всему миру через футбол и спорт. Фонд сосредоточен на поддержке проектов, способствующих социальной интеграции, развитию и благополучию детей в уязвимых ситуациях.