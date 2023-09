Kyiv Design Week 2023 впервые проведут одновременно в Украине и Швейцарии

С 31 августа по 19 сентября в швейцарском городе Цюрих в рамках Zurich Design Weeks при поддержке GIZ состоится Kyiv Design Week 2023 "Киев: Город перемен", во время которого европейцы смогут познакомиться с современным украинским дизайном во всех его проявлениях.

Design Week – ежегодное событие в мире дизайна, которое проходит в крупнейших столицах мира, таких как Милан, Париж, Лондон, Дубай. Считается самым большим и уважаемым событием в сфере дизайна, поскольку охватывает почти два десятка дизайн-сфер: одежду, мебель, архитектуру, иллюстрацию, предметный дизайн.

Киевская неделя дизайна в этом году состоится впервые. Из-за полномасштабной войны город не в состоянии принять полноценный ивент, кроме того, многие украинские дизайнеры сейчас вынужденно работают в разных городах Европы. Поэтому на помощь пришли коллеги из Zurich Design Weeks, которые согласились провести Киевскую неделю дизайна в своем городе.

"Это событие давно было в стратегических планах ассоциации Design4Ukraine. Сначала через COVID-19 и сейчас из-за войны мы не можем реализовать все идеи в полном объеме, но все равно начинаем столь важное для страны событие. Мы посвящаем Kyiv Design Week украинской столице, потому что в течение Много веков Киев был на перекрестке путей и культур, оставаясь Майданом свободы для многих поколений. Легендарный Киев продолжает нас вдохновлять, мечтать, творить, меняться даже в такое сложное время, когда в стране продолжается полномасштабная война", – говорят инициаторы и кураторы события Анастасия Билецкая и Ярослав Белинский.

Kyiv Design Week будет проходить одновременно на разных локациях Цюриха и Киева и будет представлять графический, предметный, промышленный и коллекционный дизайн, кибермоду, искусство и разные ремесла. Основные события пройдут в Цюрихе, где почти три недели на разных локациях будут организованы выставки, дискуссии, презентации, лекции, показы документальных фильмов, перформансы, световое шоу и многие другие ивенты, которые напомнят европейцам об Украине и ее талантах.

В частности, Projector Institute покажет в Цюрихе короткометражный фильм "Хроники киевского дизайна" (Kyiv's Design Chronicles); украинская IT-компания MacPaw представит в Цюрихе новый универсальный и вариативный шрифт Fixel Font.; UFEG (Ukrainian Fashion Education Group) покажет коллекцию одежды Roots of the future, исследующую слияние моды и технологий; бренд TheO Wallpaper представит цветовую палитру красок для интерьеров Kyiv colors, которые являются отражением цветов различных архитектурных объектов украинской столицы; украинская часовая компания ZAVOD расскажет историю часов RIDER1991 и REAL TIME; а Save Kyiv Modernism и Aspichi представят в VR-путешествие по архитектурным объектам брутализма украинской столицы.

Несколько событий в рамках Kyiv Design Week состоится и в Киеве, в частности, поклонники дизайна смогут посетить презентации, дизайнерские панели и воркшопы.

Полная программа Kyiv Design Week доступна по ссылке.

Организаторы проекта:

Design4Ukraine – украинское профессиональное общественное объединение, улучшающее жизнь общества путем внедрения и продвижения культуры дизайна. Команда Design4Ukraine проектирует экосистемные изменения в креативном секторе с помощью методологии Design of Changes – комплексной многоэтапной программы создания экосистемы пассионариев. Мероприятие проходит при поддержке проекта TIPSTER: "Trade, Intellectual Properties Support, and Technical Regulation", реализуемого ГС "Фонд поддержки реформ при финансовой поддержке правительства Германии в рамках проекта международного сотрудничества ReACT4UA ("Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли"), исполнителем которого является немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проект направлен на повышение конкурентоспособности и устойчивости украинских малых и средних предприятий, особенно с учетом вступления в ЕС.