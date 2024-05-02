Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов, приуроченном ко Дню Европы

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению мэра Парижа Анн Идальго примет участие в Саммите мэров европейских городов.

В этом году Саммит состоится 3-4 мая в Париже и будет приурочен ко Дню Европы.

Общение и дискуссии мэров будут сосредоточены на вызовах и возможностях, с которыми сталкиваются европейские города. В частности, накануне выборов в Европарламент и на фоне растущего ультраправого популизма. Открытый диалог необходим для укрепления демократических ценностей, партнерства и взаимоподдержки городов.

Для Киева участие в мероприятии – это возможность подчеркнуть необходимость усиления военной и гуманитарной помощи Украине и ее столице. На необходимости поддержки европейских стремлений Украины, которая сегодня бьется не только за свое государство, но и за демократию и безопасность во всей Европе.

Участие в Саммите примут мэры, в частности, Парижа, Копенгагена, Рейкьявика, Стамбула, Афин, Загреба, Тираны, Сараево, представители городских властей Амстердама, Вены, Стокгольма, Мюнхена, Барселоны и других европейских городов.